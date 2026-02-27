Почему собаки наклоняют голову, когда вы к ним говорите: три неожиданные причины

Вы когда-нибудь задумывались, почему ваша собака наклоняет голову набок, когда вы с ней разговариваете? Наши четвероногие друзья обладают многочисленными изобретательными способами передачи нам своих эмоций. Собаки используют все: от лая до облизывания и виляния хвостом – поведение, которое, как мы обычно считаем, понимаем.

Однако, когда собаки наклоняют головы из стороны в сторону, это может быть странно, поскольку значение этого действия не всегда сразу очевидно. Ветеринар Алекс Кроу в своем TikTok раскрыл три различных объяснения того, почему ваша собака может наклонять голову, сосредотачиваясь на чем-то конкретном.

"Во-первых, это помогает им точно определить местонахождение звука", – объяснил он. "Наклоняя головы, они могут лучше определить, откуда доносятся шумы. Особенно, если это странный или незнакомый звук".

Собаки могут распознавать гораздо более широкий спектр частот, чем люди. Когда они наклоняют голову, то могут реагировать на шум, частота которого слишком высока для нашего уха.

Второе объяснение того, почему ваша собака наклоняет голову, – это попытка интерпретировать ваши мимические сигналы и язык тела.

"Когда они наклоняют голову, то могут видеть дальше своей морды и лучше видеть наш рот и глаза, что помогает им читать наши эмоции", – объяснил ветеринар.

Наклон головы также может быть признаком сосредоточенности. Когда ваша собака делает такое движение, это может означать, что она пытается понять, что вы говорите и чего от нее хотите.

