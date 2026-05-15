Почему собака постоянно зевает или облизывает губы: неожиданные причины

Десятки владельцев домашних животных по всему миру, вероятно, когда-то мечтали, чтобы их любимцы могли с ними разговаривать — чтобы точно понимать, что чувствует или пытается передать ваша собака.

Существует шесть едва заметных признаков, которые могут свидетельствовать о том, что ваша собака испытывает стресс, и владельцам домашних животных следует обращать на них внимание, пишет OBOZ.UA.

Собаки не могут сказать нам, когда им трудно, но они постоянно общаются на языке тела, который мы можем пропустить или неправильно интерпретировать.

Глаза

Невероятно распространенный жест – это когда ваша собака держит голову напряженно, но переводит взгляд в сторону, чтобы обнажить белки глаз. Это означает, что ваш любимец демонстрирует поведение, известное как "китовый глаз".

Отказ отводить взгляд или смотреть в глаза является надежным показателем тревоги. Когда это сочетается с прищуриванием глаз или быстрым морганием, это может свидетельствовать об эмоциональном дискомфорте. Постоянно нахмуренные брови также могут свидетельствовать о тревоге, а не об усталости или голоде.

Уши

Если уши вашей собаки постоянно напряжены и демонстрируют повышенную бдительность к окружающей среде, это может свидетельствовать о том, что ей трудно расслабиться, и она может страдать от тревоги или стресса.

Рот

Облизывание губ, многократное зевание и напряженный, сжатый рот также являются весомыми признаками того, что что-то может быть не так.

Если ваша собака морщит морду, это также может свидетельствовать о том, что она проявляет страх или агрессию.

Осанка

Один из самых распространенных неправильно интерпретируемых сигналов — это когда ваша собака трясется после взаимодействия с вами. Собаки физически трясут свое тело, чтобы освободить стресс или накопленную энергию.

Дрожь может сочетаться с одышкой, пристальным взглядом или бешеным положением хвоста, что свидетельствует о стрессе или тревоге, тогда как хвост, подобранный между лапами, может сигнализировать о страхе.

Напряженная стойка и скованность являются дополнительными признаками того, что что-то не так. Шерсть, стоящая на спине и шее, может усилить это, свидетельствуя о том, что ваша собака вынуждена оставаться напряженной или в состоянии повышенной бдительности.

Нытье, рычание и лай

Если ваша собака начинает часто скулить, рычать и лаять, важно не воспринимать это просто как непослушание или возбуждение, поскольку все это поведение может свидетельствовать о настоящем стрессе, особенно если оно возникает внезапно.

Раннее выявление этих предупреждающих признаков действительно имеет значение, поскольку стресс у собак не только влияет на их темперамент; он может привести к ухудшению поведения и дополнительным осложнениям со здоровьем.

Плохой сон

Собакам нужно 10 часов отдыха ежедневно. Спокойное место для сна с низким уровнем движения важно для полной физической разрядки, чтобы ваша собака могла перейти от легкого отдыха к глубокому сну, который способствует обработке памяти и эмоциональному регулированию.

