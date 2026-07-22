Почему собака наклоняет голову, когда вы с ней разговариваете: неожиданная причина

Профессиональный дрессировщик собак раскрыл "интересную" причину, почему так много собак наклоняют головы, когда их хозяева разговаривают с ними, – и это может "растопить" сердца людей.

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Собачий бихевиорист Уилл Атертон завоевал преданную аудиторию в социальных сетях благодаря своим регулярным публикациям, в которых подробно описывает свои мысли и опыт, основанные на его работе с собаками. В видео на TikTok он поделился причиной довольно распространённого поведения — наклона головы.

"Причина, по которой ваша собака наклоняет голову, когда вы с ней разговариваете, гораздо интереснее, чем думает большинство людей", – предупредил он.

Таким образом ваш питомец пытается определить источник звука и прочитать ваши жесты, мимику. "Наклон физически регулирует положение их ушей для улучшения направленного слуха, а также смещает морду за пределы поля зрения, чтобы они могли четче видеть ваше лицо", – сказал специалист.

Собаки, у которых более прочная связь со своим хозяином, чаще наклоняют голову.

"Это не случайная прихоть. Это признак того, что ваша собака искренне заинтересована в вас, пытается вас понять и видит в вас источник содержательной информации", – подытожил он.

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