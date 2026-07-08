Почему поколение 60–70-х годов легче переносит трудности

Современное детство – это гаджеты, видеоигры, мгновенное общение и виртуальное пространство. А еще в 1960-х и 1970-х годах все было совсем не так. Дети тогда играли на улице, радовались бутерброду с маслом и сахаром и придумывали себе интерактивные игрушки из камней и палок.

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Интересным следствием такого детства стало то, что те, кому сейчас за 50, легче справляются с трудностями в жизни. Резилиентность (стрессоустойчивость), которую воспитывали в себе дети прошлого, часто не заметна у молодежи. Как формировалось это качество, рассказало издание OkDiario.

Эмоция, которую они научились преодолевать: фрустрация

Фрустрация – это эмоция, которую невозможно избежать на протяжении жизни. Она возникает, когда все идет не так, как мы ожидали, когда приходится ждать, когда мы проигрываем или не получаем желаемого. И хотя сегодня мы часто пытаемся уберечь детей от любого дискомфорта, эксперты подчеркивают: умение проходить через это состояние является основой для развития внутренних эмоциональных ресурсов.

Дети предыдущих поколений гораздо чаще попадали в ситуации, где нужно было ждать, договариваться и адаптироваться. Если игра не клеилась, приходилось искать другое решение. Если возникал конфликт со сверстником, они обычно пытались разобраться между собой самостоятельно, прежде чем бежать к взрослым. А когда становилось скучно, приходилось самим придумывать себе развлечения. Именно такой опыт способствовал развитию чрезвычайно важных навыков – терпения, самостоятельности и умения находить выход из ситуации.

Самостоятельность – это не всегда эмоциональный интеллект

Одной из самых больших ошибок в суждениях о старших поколениях является мнение, будто умение делать всё самостоятельно автоматически означает правильное управление эмоциями. На самом деле автономия и эмоциональная саморегуляция – это совершенно разные вещи.

Ребёнок, у которого есть свобода исследовать мир, ошибаться и принимать небольшие решения, становится уверенным в себе. Но ему так же нужны рядом взрослые, готовые помочь понять свои чувства и подсказать, что с ними делать.

Психологи выделяют здесь следующие понятия:

поддерживаемая автономия – ребенок обладает свободой, но знает, что в случае необходимости может обратиться к взрослому;

– ребенок обладает свободой, но знает, что в случае необходимости может обратиться к взрослому; эмоциональная регуляция – ребенок учится распознавать, выражать и конструктивно переживать свои эмоции;

– ребенок учится распознавать, выражать и конструктивно переживать свои эмоции; эмоциональное молчание – ребенок усваивает, что показывать страх, грусть или гнев – это слабость, и начинает скрывать свои чувства.

Последний случай формирует не внутреннюю силу, а лишь привычку маскировать свою боль перед окружающими.

Строгое воспитание – не залог эмоциональной устойчивости

На протяжении многих лет в обществе бытовало мнение, что предыдущие поколения были более выносливыми, потому что им некуда было жаловаться и никто не интересовался их чувствами. Однако психологические исследования доказывают, что жесткое воспитание не гарантирует формирование эмоционально зрелых взрослых. Трудности могут закалить, но могут и оставить глубокие травмы. Все зависит от того, как именно переживался этот опыт и была ли рядом поддержка.

Ребёнок, который преодолевает небольшие трудности вместе со взрослыми, растет уверенным в себе. А ребёнок, который привыкает, что со всем приходится справляться самому, со временем начинает ассоциировать любую уязвимость со слабостью.

Чему современные родители могут научиться у того детства

Главная цель – не скопировать детство 60-х или 70-х годов, а позаимствовать оттуда полезные элементы. Дать ребенку больше самостоятельности, больше свободных игр и больше возможностей для самостоятельного решения мелких проблем.

Эксперты советуют родителям:

поручать детям задачи, соответствующие их возрасту;

не спешить решать каждую проблему ребенка мгновенно;

оставлять пространство для скуки, ведь именно она стимулирует креативность;

помогать детям четко называть то, что они чувствуют;

показывать, что просить о помощи – это смелость и навык, а не слабость.

В конце концов, задача заключается не в том, чтобы защитить ребенка от любых жизненных неудач, а в том, чтобы быть рядом и научить его справляться с ними.

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