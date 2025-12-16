Почему обязательно нужно есть яйца каждый день: специалист назвала 10 причини

Куриные яйца – ценный и доступный пищевой продукт, богатый высококачественным белком, витаминами (A, D, E, B12) и минералами (селен, кальций, фосфор, биотин), а также Омега-3, которые полезны для мышц, нервной системы, зрения, волос и ногтей, укрепляют иммунитет и помогают контролировать вес. Их легко готовить множеством способов, но важно – выбирать свежие, хорошего качества и соблюдать гигиену при употреблении, чтобы избежать риска сальмонеллы.

Нутрициолог назвала в Instagram 10 причин, почему нужно есть каждый день полезные и вкусные яйца.

Чем полезны яйца

1. Содержат 9 необходимых аминокислот — строительный материал для клеток.

2. Регулируют холестерин: повышают "хороший" и снижают "плохой".

3. Укрепляют иммунитет, помогают бороться с инфекциями и вирусами.

4. Уменьшают риск сердечно-сосудистых заболеваний.

5. Улучшают работу мозга благодаря холину.

6. Источник витамина D – для крепких костей и зубов.

7. Улучшают состояние кожи — содержат витамины B2, B5, B12.

8. Защищают зрение — благодаря лютеину и зеаксантину.

9. Дают длительное чувство сытости — много белка и высокий индекс насыщения.

10. Способствуют выработке серотонина — снижают тревожность и стресс.

