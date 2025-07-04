Почему неправильно говорить 'Ігоре': как обращаться

В мае 2024 года завершился переходный период внедрения нового украинского правописания. Отныне все его нормы – обязательны для использования в деловой, официальной и образовательной речи.

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Среди заметных изменений – новые правила склонения имени Игорь, одного из самых распространенных в Украине. По данным сервиса "Рідні", это имя носят более 470 тысяч украинцев. Почему неправильно говорить Игорь – читайте в материале OBOZ.UA.

По предыдущим правилам украинского правописания, звательный падеж от имени Игорь был традиционным: "Ігоре". Отчество – Ігорович. Это соответствовало общей логике склонения существительных твердой группы.

Однако новое правописание трактует имя Игорь как принадлежащее к мягкой группе. В парадигме таких имен – Василий, Лазарь, Савва – именно падежные формы определяют, как следует образовывать обращение и отчество.

Теперь по правилу должно быть:

Називний: Ігор

Родовий: Ігоря

Давальний: Ігорю / Ігореві

Орудний: Ігорем

Кличний: Ігорю.

Так же отчество от имени Игорь нужно писать Ігорьович (а не Ігорович чи Ігоревич).

В основе – языковая логика новой классификации. Хотя слово Игорь в современном письме не имеет конечного мягкого знака, оно рассматривается как известное личное имя с историческим мягким согласным на конце. А значит, склоняется по мягкой парадигме – как и Василий, Лазарь, Андрей.

Это значит:

Кличний відмінок – Ігорю, як Лазарю чи Василю.

По батькові – Ігорьович, як Васильович або Лазарьович.

Эти изменения уже стали обязательными в официальных документах, СМИ, учебной и деловой сфере. В быту, конечно, речь развивается гибче. Но если вы обращаетесь к Игорю на работе, в официальных письмах или во время учебного процесса – правильная форма Ігорю. И даже если это звучит необычно, именно она соответствует нормам современного украинского языка.

Стоит отметить, что поскольку законодательство Украины позволяет записывать то имя ребенка, которое нравится родителям, вариантов одного имени может быть несколько. Так сложилось и с женским именем Дарина (Дарья, Дария). Чем они отличаются друг от друга, как правильно их употреблять и писать – читайте в материале.

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