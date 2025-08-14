Почему не стоит играть в игры на телефоне во время полета: есть один нюанс

Хотя многие из нас наслаждаются перспективой путешествия в отпуск, испытания в аэропорту могут оказаться довольно нервными. От длинных очередей до волнений о том, собрали ли вы все необходимое, – множество забот заполняют ваш ум во время путешествия, что делает процесс совсем не простым.

Если вы хотите спокойного и беззаботного перелета, есть одна вещь, которой стоит избежать в аэропорту и во время полета, чтобы значительно улучшить впечатление от авиапутешествия. Имеется в виду игра в игры на телефоне, пишет Express.

Дмитрий Кандратьев, специалист по играм, отметил: "Как эксперт по играм, который интересуется игровыми привычками, я заметил, что многие популярные мобильные игры разработаны для того, чтобы держать ваш мозг в состоянии высокой концентрации".

Когда вы играете в такие игры в течение длительного времени во время полета, вы не даете своему разуму отключиться. Вместо того, чтобы помочь вам расслабиться, они могут оставить вас напряженными и беспокойными. Ваш мозг одновременно обрабатывает быстрые нажатия, красочную анимацию и всплывающие сообщения.

Этот поток стимуляции не совсем настраивает вас на спокойный сон или легкую адаптацию к новому часовому поясу, что может негативно повлиять на симптомы смены часовых поясов", – сказал эксперт.

Конечно, игры могут быть отличным способом скоротать время во время дальнего перелета. Но стоит подумать о том, какую именно из них вы выбираете. Рекомендуется играть в медленные, успокаивающие игры.

Если вы предпочитаете быстрые игры, попробуйте ограничить свои сессии и регулярно давать глазам и мозгу перерывы. Даже что-то простое – например, выключение экрана за час до посадки – может помочь вам чувствовать себя спокойнее, когда вы выйдете из самолета.

