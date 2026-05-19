Почему на самом деле коты засыпают у ваших ног: не ради тепла

Каждый владелец кота хотя бы раз просыпался и обнаруживал, что его любимец примостился у подножия кровати, но, похоже, на самом деле есть приятное объяснение такого поведения.

Видео дня

Согласно одному вирусному видео в TikTok, коты часто выбирают это место, поскольку оно позволяет им оставаться рядом со своим хозяином, одновременно наблюдая за комнатой вокруг них.

В нем объясняется: "Спя у ваших ног, ваша кошка выбирает безопасное и защищенное положение. Она может видеть дверь, быть внимательной к любым звукам и все еще быть рядом с вами. Это ее способ сказать: "Я наблюдаю за тобой, пока ты спишь".

Коты наиболее беззащитны, когда спят, а это значит, что они полностью расслабляются только рядом с людьми, с которыми чувствуют себя в полной безопасности.

В видео добавляется: "Если кот решит спать рядом с вами, особенно у ваших ног, это означает, что он будет чувствовать себя в вашем присутствии в полной безопасности".

Некоторым кошкам также может нравиться эта позиция, поскольку они ценят тепло вашего тела, не желая быть слишком близко или давить на вас в течение ночи.

Другие же откровенно считают своим долгом постоянно находиться рядом со своим дорогим человеком. В видеоролике далее говорится: "Поэтому, если ваша кошка постоянно спит у вас в ногах, воспринимайте это как хороший комплимент. Вы не просто ее хозяин, вы ее безопасная гавань и человек, которого нужно защищать".

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, почему коты любят мяукать в пустой комнате.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.