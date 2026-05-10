Почему мужчины стареют медленнее женщин: факторы, которые делают их 'очаровательнее'

Старение – это неизбежный процесс, но природа не была полностью беспристрастной в этом вопросе. Женский и мужской организмы меняются со временем, они реагируют совершенно по-разному, что наиболее заметно на коже. Хотя в распоряжении женщин есть множество косметических средств, мужчины часто выигрывают эту битву без особых усилий.

Однако их молодой вид – это не просто иллюзия или результат хорошего ночного сна; это биологические логические преимущества, заложенные им в колыбели, и некоторые удивительные повседневные привычки, которые действуют как естественный стимулятор, пишет OBOZ.UA.

Первая и самая очевидная причина кроется внутри самой структуры кожи. Мужская кожа в среднем на двадцать пять процентов толще женской. Это связано с тестостероном, который обеспечивает мужчинам более плотную сеть коллагена и эластина – белков, обеспечивающих упругость и эластичность.

Из-за этого более прочного "коллагенового щита" у мужчин первые мелкие морщины появляются гораздо позже, чем у женщин.

Интересно, что когда у мужчин появляются морщины, они обычно намного глубже и выраженнее, но поскольку они появляются позже в жизни, они создают иллюзию более медленного старения.

Самым большим ударом для женской кожи является менопауза. В течение первых пяти лет менопаузы женщины теряют до тридцати процентов коллагена. Эта внезапная потеря приводит к тому, что кожа становится тоньше, суше и менее эластичной.

Мужчины не испытывают этого внезапного "падения коллагена", поэтому их лица стареют гораздо линейнее и незаметнее.

Это может показаться странным, но один из самых больших секретов борьбы со старением для мужчин — это их утренний ритуал. Ежедневное бритье лица действует как обычная механическая микродермабразия. С помощью бритвы мужчины не только удаляют волосы, но и верхний слой отмерших клеток кожи.

Это постоянное отшелушивание ускоряет обновление клеток и стимулирует выработку нового коллагена, что часто делает кожу нижней части лица более гладкой и подтянутой.

Женщины постоянно находятся под давлением необходимости оставаться вечно молодыми, что вызывает много стресса. И это справедливо, стресс является одним из самых больших ускорителей старения, поскольку гормон кортизол разрушает коллаген.

Мужчины стареют "медленнее" еще и потому, что общество просто позволяет им стареть естественным образом, без чувства вины и постоянного поиска совершенства.

