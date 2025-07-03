Друзі, не встиг я завершити перший робочий день в Українському інституті національної памʼяті як російські ресурси запустили хвилю фейків, маніпуляцій і старих заготовок. Понад 1000 публікацій англійською, німецькою, італійською, іспанською, польською, французькою, грецькою, фінською, румунською, болгарською, чеською, словацькою, словенською, португальською, нідерландською, угорською, турецькою, арабською...

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Вони зліпили з мене "неонациста" — усе за звичним сценарієм: вирване з контексту, перекручене, подекуди — просто вигадане.

Дякую команді SPRAVDI за розслідування російських фейків про мене.

Як це відбувається: "новини" поширюють проросійські канали на Заході, звідти підхоплюють російські ЗМІ, а далі — улюблений метод гібридної війни: запуск фейку у внутрішній український інфопростір через підставні акаунти, сумнівні платформи і недоброчесні видання.

Нічого нового. Це частина війни. Інформаційної.

Що важливо розуміти:

​•​Росія боїться історичної правди.

​•​Росія боїться Українського інституту національної пам’яті, який протидіє її брехливим імперським наративам.

​•​Росія боїться всього, що формує українську ідентичність і свідомість.

Тому й атакує.

Ми й далі будемо говорити правду. Ми й далі будемо ламати імперські міфи, називати речі своїми іменами й виводити на світло історичні факти — такими, якими вони є.

Історична пам’ять — це теж фронт. І ми його тримаємо.

Слава Україні!