Почему коты облизывают себя после того, как вы их гладите: малоизвестная причина

Коты – это странное сочетание отстраненности и нежности. Поэтому когда они делают что-то, что может выглядеть так, будто отвергают вас, это может действительно расстроить и заставить сомневаться в вашей связи.

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Однако эксперты настаивают, что не стоит чувствовать "подавленность", если вы гладите кота, и он сразу начинает облизывать себя, пишет Express.

Может показаться, что они якобы возвращают себе участок тела, которого вы только что коснулись, но на самом деле есть глубокое объяснение, почему коты вылизываются сразу после контакта.

Очень легко предположить, что вы сделали какую-то ошибку, когда они начинают очищаться после этого, особенно после сеанса поглаживания, во время которого они выглядели довольными. Однако эксперты объясняют, что это не имеет к вам никакого отношения – это скорее инстинкты.

Как бы сильно ваш кот вас ни обожал, он не хочет, чтобы ваш запах оставался на его шерсти, потому что "у котов есть пахучие железы, расположенные по всему телу, и они в значительной степени полагаются на свое обоняние, чтобы общаться и ориентироваться в мире".

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Если все, что они могут почувствовать, это ваш запах, это препятствует их эффективному использованию обоняния, поскольку вы перенесли свой запах на их мех. Они "восстановят свой собственный запах, который им знаком и успокаивающий".

Коты используют облизывание как метод самоуспокоения, что может объяснить, почему они чрезмерно вылизывают себя после поглаживания хозяином.

Когда вы гладите свою кошку, она воспринимает это как социальное взаимодействие, и "облизывая себя потом, она не только ухаживает за собой, но и имитирует социальное поведение, которое она демонстрировала бы с другими котами".

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