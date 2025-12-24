Почему коты не любят, когда их держат на руках: шесть подтвержденных причин

Не все кошки любят, когда их берут на руки или держат на руках. Существует много причин, почему им это может не понравиться.

Возможно, у них был плохой опыт в прошлом или они испытывают определенную боль или дискомфорт, когда вы берете их на руки, или они могут быть недовольными, напуганными или вообще не любить, когда ее держат на руках, пишет Сатѕтег.com.

Это неестественная позиция для кошек

В дикой природе кошки общаются с другими котами только для спаривания или установления территорий, и для них не является нормальным поведением, когда их берут на руки. Они могут медленно приближаться к другому коту, который заходит на их территорию, иногда воя, шипя и дергая хвостом, с поднятой шерстью и опущенными ушами, прежде чем либо уйти, либо вступить в драку. То есть для них держание на руках является чем-то непривычным.

Коты любит лазить самостоятельно

Некоторые кошки очень независимы и могут воспринимать это как неуважение, если вы возьмете их на руки, когда они явно более чем способны самостоятельно вылезти.

Если ваш кот любит быть высоко, но не любит, когда вы его берете, обеспечьте его жердочками, специальными полками и лестницами кошек, которые вы можете разместить на стенах.

Некоторые кошки пугаются

Мысль о том, что ее заберут, может ужасать вашу кошку. Даже если то, что ее поднимают на руки, непосредственно не пугает, она может испытывать страх, поскольку ей будет труднее убежать от любой неизбежной опасности или приближающейся угрозы.

Если у вас кошка, которую легко пугают громкие звуки или внезапные движения, вероятно, именно страх становится причиной такого поведения.

Предыдущий негативный опыт

Как и любое животное, кошки учатся на собственном опыте. Если вы взяли взрослую кошку, вы можете не знать, какой была ее предыдущая жизнь и какие испытания ей пришлось пережить, до того, как она попала к вам.

Если ваша кошка подверглась какому-либо насилию со стороны бывшего владельца или любого другого человека, вполне понятно, что она будет бояться, когда вы ее поднимете.

Кошки не любят, когда их ограничивают

Обычно, когда мы берем кота на руки, то обнимаем его. Мы делаем это, чтобы предотвратить его падение, но ваш кот может не любить, когда его физически ограничивают таким образом, даже если он не против, чтобы его брали на руки.

Коты могут чувствовать боль

Если раньше ваша кошка любила или, по крайней мере, терпела, когда ее брали на руки, а теперь она этого ненавидит, возможно, пришло время обратиться к ветеринару.

Кошка может страдать от физической травмы или чего-то, что невидимо для человеческого глаза и не может быть обнаружено без профессиональной помощи ветеринара.

