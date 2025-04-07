Почему 7 апреля не хочется ни с кем говорить: астропрогноз

В понедельник, 7 апреля, длится 9 лунный день, который в обед перейдет в 10. Луна находится во Льве, Солнце – в Овне.

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Что принесет с собой этот день, эксклюзивно для OBOZ.UA рассказала астролог и нумеролог Исита Гая. Она не подтвердила, что этот понедельник станет днем с тяжелой энергией, но предупредила, что он станет днем аскез.

"Этот понедельник будет днем аскез, днем ограничений. Вам не будет хотеться говорить, не будут складываться никакие коммуникации с людьми, лучше больше молчать, читать, погрузиться в себя", – сказала Исита Гая.

Также она назвала понедельник – прекрасным днем для ограничения себя в пище для очищения тела. Сегодня можно попробовать побыть на легком питании или временно отказаться от еды. "Этот день будет способствовать очищению вашей энергетической системы", – добавила астролог.

Что касается того, что делать сегодня не стоит, то Исита Гая прежде всего посоветовала не сердиться. "Не стоит аккумулировать негативные эмоции, не стоит встречаться с людьми, с которыми вам трудно общаться. Какие-либо важные дела не стоит планировать на этот день", – предупредила она.

"Это день внутреннего отдыха и перезагрузки физического тела", - добавила астролог напоследок.

Ранее OBOZ.UA публиковал гороскоп на 7 апреля для всех знаков зодиака – кому следует подготовиться к положительным изменениям.

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