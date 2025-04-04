Почему 4 апреля советуют раздать старые вещи: астропрогноз

В пятницу, 4 апреля, длится 7 лунный день. Луна находится в созвездии Рака, Солнце – в Овне.

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Что эта пятница принесет с собой, эксклюзивно OBOZ.UA рассказала астролог и нумеролог Исита Гая. По ее словам, сегодня пора прощаться с прошлым.

"В этот день следует раздавать старые вещи, если у вас есть что-то, что вы уже не носите, какие-то украшения, которые вам не нужны, сделайте в этот день пожертвования и отдайте свои вещи тем людям, которым они нужны", – порекомендовала Исита Гая.

Она посоветовала разтдать все, чем вы не пользуетесь - одежду, мебель, технику, и так далее. И объяснила, что вы можете получить взамен. "И все вещи, которые вы отдадите в этот день, с ними уйдет старая энергия из вашей жизни и придут новые энергии, и придут новые прекрасные события", – сказала астролог.

Ранее OBOZ.UA публиковал гороскоп на 4 апреля для всех знаков зодиака – кому сегодня пора доводить дела до конца.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов, эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежным основанием для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет читателям выбор, верить в предсказания или нет.

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