Почему 2 июня важно наладить связь с родителями: астропрогноз

В понедельник, 2 июня продолжается 6 лунный день, который около полудня перейдет в 7. Луна находится в созвездии Девы, Солнце – в Близнецах.

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Что принесет такой день, эксклюзивно для OBOZ.UA рассказала астролог и нумеролог Исита Гая. По ее словам, число дня – двойка – отвечает за дуальность.

"И в этой энергии, конечно, мы работаем с женской энергией, с материнской энергией. Поэтому очень важно будет обратить свое внимание на отношения с родителями, особенно с матерью", – пояснила она.

Исита Гая предупредила, что в этот день может подняться карма, связанная с мамой. "Если у вас есть обиды на маму, если вы не общаетесь, это день, когда вы можете закрыть кармические узлы со своими мамами. Поэтому позвоните маме, подумайте о ней, напишите ей благодарственное письмо в этот день", – посоветовала астролог.

Также она призвала принять благословение из материнского рода. "Вы можете сказать, что "я принимаю все благословения материнского рода и я отпускаю все негативные родовые энергии своей жизни". Это день, когда вы очищаете свою связь с матерью, потому что через этот канал идет энергия", – пояснила она.

По словам Иситы Гая, если канал связи с матерью загрязнен, вы чувствуете боль, если по нему не идет энергия, вы не развиваетесь, вам сложно реализоваться в жизни. Чтобы исправить это, даже если родителей уже нет в физическом теле, им можно написать энергетическое письмо. И астролог объяснила, как это сделать. "Это письмо благодарности, это письмо, где вы напишете все, что вам болит. Сначала пишете болевые какие-то вещи, а потом в конце вы пишете благодарности. Вот это письмо, оно сможет развязать негативную карму. И потом вы просто его поджигаете в свече и оно сгорает и все ваши узлы развязываются", – объяснила Исита Гая.

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