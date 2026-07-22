Почаевская лавра оказалась связанной с Российской православной церковью: исследование ГЕСС

По результатам проверки Почаевской Свято-Успенской лавры были выявлены признаки её связи с Российской православной церковью. Исследование подтвердило, что лавра входит в структуру Украинской православной церкви, которую законодательство нашего государства признает связанной с запрещенной в стране иностранной религиозной организацией.

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Об этом говорится на сайте Государственной службы Украины по этнополитике и свободе совести (ГЕСС). Соответствующее решение было принято по итогам исследования, проведенного в соответствии с требованиями действующего законодательства.

"ГЕСС завершила исследование на предмет наличия признаков аффилированности Почаевской Свято-Успенской лавры с иностранной религиозной организацией, деятельность которой запрещена в Украине. По результатам исследования установлено, что такие признаки имеются", – говорится в сообщении.

Есть подтверждение признаков связи Почаевской лавры с РПЦ

В ходе проверки ГЕСС пришла к выводу, что Почаевская Свято-Успенская лавра функционирует как часть Украинской православной церкви и относится к Киевской митрополии УПЦ, которую украинское законодательство признает связанной с иностранной религиозной организацией, деятельность которой запрещена в Украине.

Специалисты также установили, что уставные документы лавры подтверждают её подчинение Киевской митрополии УПЦ. Кроме того, исследование показало, что согласно уставу Русской православной церкви настоятель Почаевской лавры входит в состав её руководящих органов.

Соответствующий приказ был принят на основании положений законов Украины "О свободе совести и религиозных организациях", "О защите конституционного строя в сфере деятельности религиозных организаций", а также правительственного порядка проведения проверок на наличие признаков аффилированности религиозных организаций.

Выводы были сформулированы по итогам исследования, которое Государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести проводила с 24 июня 2026 года.

Что известно о Почаевской лавре

Почаевская Свято-Успенская лавра – один из самых известных православных мужских монастырей Украины, расположенный в городе Почаев в Тернопольской области. Она имеет статус лавры, находится под управлением УПЦ (МП) и считается крупнейшей православной святыней западной части страны.

По преданию, монастырь основали монахи Киево-Печерской лавры, нашедшие здесь убежище после татарского нашествия 1240 года, а первое письменное упоминание об обители датируется 1527 годом.

Напомним, что в июне 2024 года в Кременецко-Почаевском государственном историко-архитектурном заповеднике в Тернопольской области приступила к работе комиссия Министерства культуры и информационной политики Украины. Эксперты проверяли состояние сохранности недвижимого имущества заповедника, переданного в безвозмездное пользование УПЦ МП в 2003 году.

Как сообщал OBOZ.UA, осенью того же года стало известно, что работа правоохранительных органов была сорвана заранее спланированной в УПЦ МП провокацией. Полиция возбудила уголовное дело по фактам препятствования следственным действиям на территории монастыря.

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