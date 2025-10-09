Провокации в Почаевской лавре со стороны УМП МП: полиция начала уголовное производство

В Почаевской Свято-Успенской лавре, что на Тернопольщине, работа правоохранительных органов была сорвана заранее спланированной в УПЦ МП провокацией. Полиция начала уголовное производство по фактам препятствования следственным действиям на территории монастыря.

Видео дня

Об этом сообщил начальник ГУ Нацполиции в Тернопольской области Сергей Зюбаненко на брифинге 9 октября. Он отметил, что будет исследована роль каждого в организации и совершении провокации.

"Мы действуем в правовом поле. Никто ни на один объект не придет просто так. Есть процессуальные документы, которые позволяют нам проводить те или иные действия. Зафиксировано препятствование, зарегистрировано производство и будет исследована роль каждого, кто это совершал. Закон будет установлен, где бы это ни было", – отметил Зюбаненко.

Что происходило в Почаевской лавре

8 октября в Лавру пришли следователи проводить обыски на территории монастыря. Однако работа правоохранительных органов была сорвана спланированными провокациями со стороны религиозной организации.

В частности следователям препятствовала группа несовершеннолетних, которые вели себя агрессивно и пытались помешать правоохранителям выполнять свою работу.

Их поддержали "немощные бабушки с окрестностей Лавры". По словам председателя Кременецко-Почаевского государственного историко-архитектурного заповедника Василия Ильчишина, они "сыпали проклятия, плевали в лицо" – "все по методичке всем известных структур".

Что предшествовало

Напомним, что Кременецко-Почаевский заповедник передал представителям УПЦ МП в безвозмездное пользование Почаевскую лавру еще в 2003 году. В 2023 году начался процесс возвращения Почаевской лавры государству, поскольку срок соглашения об аренде с УПЦ МП завершился.

Весной прошлого года была создана комиссия, которая провела проверку лавры. Комиссия установила, УПЦ МП не соблюдала требования ряда законов Украины, что привело к потере многих аутентичных элементов отделки памятников.

По признакам совершения уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (Мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой - Ред.) открыто уголовное производство, в рамках которого проводят обыски на территории Почаевской лавры, в частности изымают документы.

Как сообщал OBOZ.UA, из помещений Свято-Успенской Почаевской лавры исчезло много икон из числа памятников культурного наследия. Также в лавре процветало самовольное строительство.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!