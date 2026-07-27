"По ночам убегал на кладбище к маме и сидел там": история 12-летнего Ивана из Олешек вошла в экспозицию музея "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова

Иван слышал выстрел, которым российский военный убил его мать и отчима. В тот день оккупанты пришли в их дом в захваченных Олешках в Херсонской области. Мальчик был дома и слышал ссору, которая разгорелась после попытки россиян изнасиловать его мать. После этой трагедии Иван остался полным сиротой. Свою историю он доверил Музею "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова.

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"Ваня всё слышал. Потом, когда они уходили, Ваня выскочил и впервые увидел этот ужас. Я не представляю, как это тяжело для ребёнка. Это был момент – потерять свою маму. Близкого человека. Это ужас", – объясняет Наталья Рожкова, мать-воспитательница детского дома семейного типа. Сейчас 12-летний Иван проживает под её опекой.

Родная бабушка Ивана не смогла забрать мальчика с собой в Германию из-за отсутствия украинских документов на опекунство. Тогда социальные службы попросили Наталью приютить ребенка на несколько дней.

"Ваня, побывав у нас, сам написал заявление, что не хочет уезжать в Германию, а хочет остаться здесь, в нашей семье. С этого всё и началось. У него появилась семья, появилось ощущение, что он кому-то нужен", – рассказывает Наталья.

Адаптация мальчика была непростой из-за пережитой утраты и стресса. Долгое время Иван был замкнут, избегал контактов и ночью убегал на улицу, чтобы побыть в одиночестве.

"Ночь, а его нет. А он просто убегал в лес. Природа его успокаивала. Он хотел побыть наедине, пережить всё это. Потому что дома, в семи километрах отсюда, он по ночам убегал на кладбище к маме и сидел там. Такой сильный стресс у него был", – объясняет Наталья.

Преодолеть последствия травмы помогли психологи, а ещё значительно улучшили эмоциональное состояние мальчика занятия спортом. Сейчас в ДБСТ Натальи семеро детей, вместе они живут в построенном городке для переселенцев в Киевской области. Семья полностью лишилась имущества на оккупированной территории. Их дома в Олешках разрушены и затоплены после подрыва Каховской ГЭС. Возвращаться им некуда.

Наталья признается – больше всего ей больно от того, что все дети лишились своих домов. Их жилье осталось под оккупацией или было разрушено, поэтому, начиная взрослую жизнь, у них фактически нет собственного старта. Именно поэтому женщина больше всего мечтает о том, чтобы у каждого ребенка в будущем был свой дом и он чувствовал себя в безопасности.

"У меня уже четверо совершеннолетних детей. Они заканчивают учебу, и мы не знаем, куда им идти. Пока что живут со мной. Я так мечтала, что мы будем жить у себя, в Олешках, в своих домах. Соберётся вся большая семья: все внуки, с женами, мужьями. Было бы очень хорошо. Но сейчас всех разбросало", – говорит женщина.

Смотрите историю Ивана и Натальи Рожковой здесь.

Коллекция Музея "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова насчитывает уже более 145 тысяч историй о войне. Это крупнейшее в мире собрание свидетельств мирных жителей, пострадавших от войны России против Украины.