Плесень в укрытии, гнилые продукты и 12 детей в комнате: в лагере «Артек Закарпатье» выявили нарушения. Фото

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что в детском лагере "Артек" в Закарпатье фиксируются ненадлежащие условия проживания детей и нарушения санитарных норм. Туда на оздоровление отправили детей из Вишневого Киевской области.

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Об этом он сообщил в своём Telegram-канале. На момент проверки в лагере находилось 287 детей.

Что показали проверки

В пищеблоке команда представителя омбудсмена в Закарпатье Андрея Крючкова выявила нарушение санитарных норм, большое количество мух и нарушение условий хранения продуктов. Гнилые овощи и фрукты хранились вместе со свежими, а диетического меню для детей не было.

В комнатах находилось по 12 детей, внутри комнат – изношенная мебель и постельные принадлежности, отсутствовали надлежащие места для личных вещей, также обнаружены плесень и грибок. Душевых кабин в лагере недостаточно, водоснабжение осуществляется только в определённые часы. Надлежащего уровня приватности также нет.

В укрытии для детей – сырость и плесень, нет достаточного количества мест для сидения и необходимого оборудования. По словам детей, во время тревоги они в основном остаются в корпусе и используют "правило двух стен".

"Это недопустимо! Ребенок не должен прятаться от российской ракеты за двумя стенами. В детском лагере должно быть безопасное укрытие", – заявил омбудсман.

Проблемы, как говорит чиновник, есть и на территории: отсутствуют сплошное ограждение, надлежащее освещение и видеонаблюдение. Часть площадок находится в аварийном состоянии, а бассейн не работает.

По его словам, уже немедленно направлены письма главе Закарпатской ОГА Мирославу Билецкому и главе Главного управления Национальной социальной службы в Закарпатской области.

"Требую проверить, кто разрешил лагерю начать работу в таких условиях, установить ответственных должностных лиц и принять неотложные меры! По результатам мониторинга готовим отчет с рекомендациями по устранению нарушений, а также представление. Каждому выявленному факту будет дана надлежащая правовая оценка", – сказал Лубинец и добавил, что дети, особенно те, кто приехал из прифронтовых регионов, имеют право на безопасность, здоровье и достойные условия, поскольку "они приехали отдохнуть и восстановить силы, а не снова оказаться в опасности".

Что предшествовало

21 июля 2026 года при поддержке Министерства социальной политики Украины, Госслужбы по делам детей, Киевской ОГА и общины Вишневого Киевской области в лагерь на оздоровление отправили 110 детей. Правда, по данным украинских СМИ, после заселенияродители детей начали жаловаться на условия в лагере, плохое отношение воспитателей, неудовлетворительное питание и состояние помещений.

"Существует стереотип, что государственное и бесплатное нужно принимать таким, каким оно есть. Но этот лагерь нужно привести в порядок. Никто не придирается к тому, что там нет евроремонта или изысканных блюд. Но еда должна быть теплой и пригодной для употребления. На матрасах не должно быть плесени, а белье должно быть чистым", – сказала учительница Анастасия Джулай, сопровождавшая детей в лагерь.

Взрослые пожаловались администрации лагеря, но должной реакции не последовало, в результате чего нескольких детей забрали оттуда домой.

Как сообщал OBOZ.UA, группа народных депутатов и ведущих юристов обратилась к Дмитрию Лубинцу с призывом вмешаться в ситуацию с нападениями на украинцев в Польше. Омбудсмена просят совершить официальный визит в Польшу, провести личный прием соотечественников и начать совместный с польским коллегой мониторинг расследований.

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