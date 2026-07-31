Защита украинцев в Польше: юристы и депутаты просят омбудсмена немедленно вмешаться

Группа народных депутатов и ведущих юристов обратилась к Уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрию Лубинцу с призывом вмешаться в ситуацию с нападениями на украинцев в Польше.

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Об этом в своём блоге на портале "Цензор.НЕТ" сообщил эксперт по конституционному и избирательному праву Ассоциации украинских юристов Николай Марченко.

В тексте обращения подчеркивается, что, несмотря на гостеприимство Польши в начале полномасштабного вторжения и весомый вклад украинских беженцев в польскую экономику, в последнее время ситуация критически обострилась.

"В последнее время, а особенно – в 2026 году, в Польше критически осложнилась межнациональная ситуация: наблюдаются не единичные проявления откровенной ксенофобии и нападения на украинцев на почве национальной ненависти", – отмечают авторы документа.

Они приводят данные Главного управления полиции Польши, согласно которым только за первую половину 2026 года зарегистрировано 180 заявлений о преступлениях против украинцев по национальному признаку — это на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Учитывая это, подписанты просят омбудсмена совершить официальный визит в Польшу и провести личный прием соотечественников. Также его призывают начать совместный с польским коллегой мониторинг расследований и поднять вопрос перед МИД и Посольством Украины об усилении консульской защиты и координации действий с местными властями.

Под публичным обращением подписались народные депутаты Ярослав Юрчишин, Игорь Гузь, Михаил Бондарь, Максим Хлапук, Владимир Вятрович, а также известные украинские юристы Николай Марченко, Игорь Мамонтов, Олег Березюк, Тарас Шепель и Станислав Беляев.