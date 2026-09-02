План на сентябрь: что нужно сделать в саду, пока не наступили холода

Сентябрь – один из самых важных месяцев для садоводов. Летняя жара уже спадает, почва остается теплой, а впереди ещё достаточно времени, чтобы подготовить участок к холодному сезону.

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Именно сейчас стоит позаботиться о газоне, высадить некоторые растения, собрать урожай и семена, провести санитарную уборку и постепенно подготовить теплолюбивые культуры к зимовке. Эксперты рассказали, какие работы желательно запланировать на сентябрь, чтобы сад хорошо пережил осень и зиму, а весной быстрее восстановился.

Позаботьтесь о газоне после лета

После жары и засухи трава нередко ослабевает, местами желтеет или редеет. Сентябрьская погода способствует ее восстановлению, ведь почва еще теплая, а осадков и утренней росы обычно становится больше.

Прежде всего газон следует хорошо прочесать граблями, убрать сухую траву, веточки и опавшие листья. Если образовался плотный слой растительных остатков или появился мох, можно провести легкую скарификацию.

Косить траву в сентябре также нужно, однако слишком коротко срезать ее не стоит. Перед наступлением холодов газону нужна достаточная длина, чтобы легче переносить понижение температуры.

Для подкормки лучше выбирать осенние удобрения с небольшим количеством азота и повышенным содержанием калия. Азот стимулирует активный рост зеленой массы, что перед зимой уже нежелательно, тогда как калий способствует укреплению растений.

Посадите луковичные цветы

Если весной хочется увидеть на клумбах тюльпаны, нарциссы, крокусы или гиацинты, позаботиться об этом нужно заранее.

Сентябрь подходит для посадки многих весенних луковичных растений. Конкретный срок зависит от культуры и погоды, но важно, чтобы луковицы успели укорениться до сильного похолодания.

Ориентировочно их заглубляют на расстояние, равное примерно трем высотам самого луковицы. Чтобы весной клумба была особенно эффектной, цветы можно высаживать не поодиночке, а небольшими группами. Так они создадут яркие цветочные композиции.

Разделите многолетники

Сентябрь также подходит для размножения многолетних растений, которые уже закончили цветение.

Если хоста, флокс или другая культура слишком разрослась, куст можно осторожно выкопать и разделить на несколько частей. Каждое новое растение должно иметь здоровые корни и хотя бы несколько жизнеспособных побегов или почек.

После пересадки растения нужно хорошо полить. Такой способ не только помогает омолодить старые кусты, но и позволяет без дополнительных затрат получить новые растения для других участков сада.

Соберите урожай на огороде

В сентябре огородный сезон ещё далеко не закончился. Продолжают созревать помидоры, кабачки, фасоль, перец и другие овощи.

Со сбором теплолюбивых культур лучше не медлить, особенно если синоптики прогнозируют резкое похолодание или холодные ночи.

После освобождения грядок их не обязательно оставлять пустыми. Можно посеять сидераты – например, фацелию, горчицу или другие подходящие культуры. Они будут защищать почву, а впоследствии могут стать дополнительным источником органической массы.

Заготовьте семена на следующий сезон

Сентябрь – подходящее время для сбора семян многих цветов и огородных культур. Для этого нужно выбирать здоровые растения без признаков болезней. Семена желательно собирать в сухую погоду, после чего тщательно просушивать.

Для хранения удобно использовать бумажные пакетики или конверты. На них стоит сразу написать название сорта и год сбора, чтобы весной не пришлось вспоминать, что именно находится внутри. Хранить семена следует в сухом прохладном месте.

Сажайте деревья и кустарники

Не все садовые работы по посадке нужно откладывать на весну. Начало осени также хорошо подходит для многих деревьев и кустарников.

В сентябре почва ещё сохраняет летнее тепло, в то же время температура воздуха уже не такая высокая. При достаточной влажности это создаёт благоприятные условия для развития корней.

Особенно удобно в этот период высаживать растения с закрытой корневой системой, которые продаются в контейнерах. После посадки почву нужно хорошо увлажнить и в дальнейшем следить, чтобы молодые растения не страдали от пересыхания.

Проведите санитарную уборку

В сентябре можно постепенно приводить сад в порядок, однако с секатором нужно быть осторожными.

Осенняя обрезка подходит далеко не всем деревьям и кустарникам. Радикально укорачивать побеги без учета особенностей конкретного вида не стоит.

Зато можно удалить сухие, сломанные или явно пораженные болезнями ветки. Также регулярно убирайте опавшие листья с признаками грибковых или других заболеваний. Такие растительные остатки нежелательно закладывать в обычный компост, поскольку возбудители могут там сохраниться.

Подготовьте растения в горшках к холодам

Пеларгонии, фуксии, олеандры и другие теплолюбивые растения ещё могут оставаться на улице в тёплые сентябрьские дни, однако уже пора подумать об их зимовке. Не стоит ждать, пока неожиданный ночной заморозок повредит листья и побеги.

Перед переносом растений в помещение внимательно осмотрите их. Особенно проверьте нижнюю сторону листьев, где могут скрываться тля, паутинные клещи и другие вредители.

Сухие и поврежденные части следует удалить. При этом условия зимовки нужно подбирать индивидуально для каждого вида: одни растения нуждаются в прохладе, другим необходимо светлое помещение.

Не спешите убирать сад до идеальной чистоты

Осенняя уборка не означает, что участок нужно полностью очистить от всей растительности. Часть здоровых сухих стеблей многолетников можно оставить до весны. Они способны задерживать снег, а также служить укрытием для полезных насекомых.

Также не обязательно сразу срезать все декоративные травы – многие из них остаются украшением сада даже осенью и зимой.

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