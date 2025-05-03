Петр Столярский: знаменитый одесский музыкальный педагог, открывший миру лучших скрипачей ХХ века

Не будет преувеличением сказать, что все, кто учился музыке в Одессе, делали это либо у самого Столярского, либо в его знаменитой школе. По словам музыкальных историков и критиков, никто не внес в скрипичное искусство ХХ века такой вклад, как Столярский. Его учениками – или выпускниками его школы – были Давид Ойстрах, Буся Гольдштейн, Елизавета Гилельс, Натан Мильштейн, Самуил Фурер, Семен Снитковский, Олег Крыса, Эдуард Грач, Лиана Исакадзе, Валерий Климов и многие-многие другие.

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Об уникальности педагогической методики Столярского говорят и пишут много, но самый знаменитый его ученик – Давид Ойстрах – считает, что все гораздо проще, чем кажется. Главный секрет Петра Соломоновича, на его взгляд, состоит в том, что он никогда не позволял ученикам скучать на занятиях. Он старался с первых же занятий пробудить в детях артистические способности и привить им профессиональное отношение к учебе – ему и его последователям это удавалось.

Сын клезмера

Петр – Пинхус – Соломонович Столярский родился в городе Липовец Киевской губернии (сейчас он расположен в Винницкой области) в музыкальной семье. Его отец был потомственным клезмером – так называли музыкантов, исполнявших музыку восточноевропейских евреев. Соломон Столярский в составе небольшого семейного оркестра часто выступал на свадьбах, куда брал и своего маленького сына. Музыкальный дебют Пинхуса состоялся, когда ему исполнилось три года – его профессиональная игра на скрипке в сочетании с умилительным внешним видом вызвала восторг у взрослых слушателей. Один из них так впечатлился, что решил показать юного гения авторитетному преподавателю из Киева, но его реакция мальчика разочаровала. Столичное светило посоветовало ему начать все сначала – то есть, как и положено, с изучения сольфеджио и разучивания гамм. Несмотря на слезы, которые пролил Пинхус из-за такого совета, он все-таки решил переучиваться со специфического клезмерского стиля игры на классический. Столярскому очень повезло с педагогами – с ним занимались Отакар Шевчик и Иосиф Карабулька, и в результате по окончании Одесского музыкального училища по классу скрипки он попал в оркестр Одесского оперного театра.

От преподавания в консерватории до создания собственной школы

Преподавательскую деятельность Столярский начал в Одесской консерватории, а уже в 1911 году создал собственную музыкальную школу, которая спустя каких-то пару лет стала модной – каждая уважающая себя одесская семья считала обязательным отдать туда своего ребенка. Один из учеников Столярского, который сделал себе имя не в музыке, а в литературе, Исаак Бабель, назвал учебное заведение Петра Соломоновича "фабрикой вундеркиндов". Столярский не только знал, как нужно учить детей музыке, но и, по воспоминаниям его современников, с первого взгляда мог определить, выйдет из ребенка толк или нет.

"Столярский словарь"

Несмотря на преподавательский талант от бога, ученикам непросто было общаться с Петром Соломоновичем – он долгое время говорил на идише с небольшими вкраплениями русских слов, но и, овладев неродным языком, создавал словесные конструкции, восхищавшие даже одесситов, которые обладают в этом смысле непревзойдённым мастерством. Некоторые его высказывании до сих пор цитируют, рассказывая о великом одесском педагоге байки и анекдоты. Так, о своей школе Столярский как-то сказал: "Нас наградили за работу, но мы не должны забывать о том месте, из которого вышли", а о ректоре консерватории высказался еще смешнее: "Берите пример с Канделя: он никогда не говорит глупости, он делает их". Но больше всего ценных мыслей Петр Соломонович высказывал своим ученикам: "Играть на скрипке – это не скакать на лошади. Покажи мне красивую музыку"; "Сначала научись чисто играть гаммы, а потом будешь кушать конфетки"; "Что такое воробей? Это соловей, который не выучил свои трели"; "Не надо думать, что слово "скрипка" происходит от слова "скрип"; "Не спеши, не веди смычок так быстро. Представь себе, что это твоя зарплата. Ты же не будешь тратить ее сразу, а растянешь на длительное время". Недаром другой, не менее известный одесский музыкальный педагог Александр Гольденвейзер неоднократно предлагал составить "русско-столярский словарь", в который будут включены все перлы Петра Соломоновича.

"Мне тут приказали выпить за здоровье товарища Сталина"

В 1933 году школа, существовавшая исключительно на энтузиазме Столярского, стала государственной, а руководил ею по-прежнему Петр Соломонович, да и носила она, как и раньше, его имя. Спустя четыре года после административных пертурбаций на проходившем в Париже Международном конкурсе скрипачей имени Эжена Изаи его воспитанники заняли призовые места: Давид Ойстрах – первое, а Елизавета Гилельс, Буся Гольдштейн и Михаил Фихтенгольц – третье, четвертое и шестое соответственно. Государство оценило работу Столярского, вручив ему орден Трудового Красного Знамени, но радость от этого события оказалась, мягко говоря, смазанной. На банкете, посвященном награждению, Петру Соломоновичу настоятельно рекомендовали сказать тост "за здоровье товарища Сталина", в обязательном порядке назвав его гением. Столярский, плохо говоривший по-русски, сильно перенервничал и, когда пришло время поднять бокал, выпалил: "Мне тут приказали выпить за здоровье товарища Сталина…", а затем, осознав, что говорит что-то не то, добавил: "…а еще я должен назвать его гением". Другой за такие слова мог серьезно пострадать, но Петру Соломоновичу неосторожный поступок сошел с рук: присутствовавший на церемонии Сталин вручил ему не только орден, но и ценные подарки.

Впрочем, этому большому ребенку прощалось многое – так, когда он вступал в партию, что в то время было обязательным для руководителей любого уровня, он на вопрос, что ему дала советская власть, ответил: "Служебный автомобиль". Но Столярский, наверное, превзошел сам себя, когда на заседании Наркомпроса поблагодарил за помощь "Сталина, Молотова, Кагановича и… других шишек". Остается только удивляться, что ему простили и это.

Смерть от инсульта и именная звезда на "Аллее звезд"

В 1941 году, уезжая в эвакуацию в Свердловск, Петр Соломонович собирался открыть музыкальную школу, подобную той, что существовала в Одессе, а затем и в Киеве, и на Урале, но не успел. В апреле 1944 года, после освобождения Одессы от фашистов, Столярский узнал, что во время оккупации его школа была сожжена. Такого удара знаменитый педагог не выдержал – через девятнадцать дней он умер от инсульта, ему было 72 года.

Похороны Столярского были многолюдными, его могилу буквально завалили цветами, но в ночь после похорон кто-то разрыл могилу. С Петра Соломоновича сняли костюм и выбили челюсть с золотыми коронками – именно такую картину увидела дочь знаменитого педагога Нелли, когда пришла утром на кладбище. Давид Ойстрах требовал расследования случившегося, но получил официальный отказ – ему сказали, что в военное время такими "мелочами" никто заниматься не будет. Отказали родственникам и в перезахоронении праха в Одессе, вместе с умершей в эвакуации женой Фридой Марковной Петр Соломонович покоится на кладбище в Свердловске.

Восстановлением знаменитой школы Столярского занялась его дочь, вернувшаяся в Одессу в 1945 году. Какое-то время она работала в ней завучем, пока в 1953 году ее не освободили от должности по причине "отсутствия музыкального образования". Архив Столярского хранится в Одесском краеведческом музее, а около городского оперного театра на "Аллее звезд" есть и звезда Петра Соломоновича.