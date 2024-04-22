Песах: сколько длится празднование и какая история еврейской Пасхи

Еврейский праздник Песах часто сравнивают с христианской Пасхой, но между ними есть много отличий. Дата Песаха ежегодно определяется по лунному календарю, а выпадает праздник на 14-й день месяца нисан.

В 2024 году Песах иудеи отмечают 22 апреля. Это один из важнейших праздников, посвященный выходу евреев из Египта. Об истории и традициях празднования – читайте в материале OBOZ.UA.

История праздника

Слово "Песах" происходит от "пасах" и означает "прошедший мимо". Когда фараон отказался удовлетворить требование Моисея и освободить евреев, на египетский народ, согласно библейским преданиям, посыпались кары: от наказания кровью и нашествия лягушек до огненных градов и кромешной тьмы.

Накануне Моисей сказал евреям зарезать ягнят, зажарить мясо и кровью этих жертвенных животных пометить свои дома. Ночью 14 нисана ангел смерти "прошел мимо" ("пасах") домов с пометками, а в других домах умерли все первенцы, в том числе и сын фараона. Еврейские первенцы выжили.

После этой кары фараон отпустил евреев, но впоследствии послал за ними погоню. По преданию, тогда море "расступилось" перед евреями и "сомкнулось" перед египтянами – и иудеи были спасены.

Традиции и запреты в Песах

Песах у иудеев – главный праздник весны, который длится неделю. Верующие молятся и читают Тору.

В первый день Песаха верующие большими семьями собираются на седер – ритуальный ужин.

Обязательными блюдами являются:

мацу (вид хлеба);

вареные яйца;

мясо на кости;

блюда с горькими травами;

фрукты.

Кроме того, на стол подают вино и виноградный сок.

С третьего по шестой день Песаха разрешается выходить на работу, а на седьмой и восьмой день приходятся большие праздники. Песах завершают молитвой.

Во время застолья на Песах используют только новую или очищенную у раввина посуду, ведь предыдущая, по поверьям, впитывает в себя запрещенные продукты в течение года. Среди запрещенных продуктов – вся еда, полученная в результате брожения или приготовленная на закваске или дрожжах. Нельзя есть хлеб, печенье, макароны и т.д., за исключением специального хлеба – мацу.

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