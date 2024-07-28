Первый латиноамериканский режиссер-номинант на 'Оскар' Эктор Бабенко: сын украинского гаучо из Аргентины

Бразильский кинорежиссер, продюсер и сценарист Эктор Бабенко был наделен не только талантом, но и редким чувством эмпатии – все его картины посвящены изгоям общества, которых мало кто замечает и которым практически никто не сочувствует. В "Поцелуе женщины-паука" и "Карандиру" действие происходит в тюрьме, в "Пишоте…" и "Чертополохе" – на задворках больших городов, где обитают те, кого принято называть "отбросами общества". Не имея формального образования, Бабенко создавал потрясающе реалистичные, но при этом не лишенные едва уловимого романтического ореола картины, многие из которых удостаивались премий престижных мировых кинофестивалей – в чем-то они позволяют говорить о схожести его творчества не только с испанскими, но и украинскими традициями в кино.

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Детство в Мар-дель-Плата

Эктор Бабенко родился в Аргентине – в курортном городке Мар-дель-Плата на берегу Аргентинского моря. Его мать Янка Хаберберг происходила из польско-еврейской семьи, отец, аргентинский гаучо (аналог американского ковбоя) Хайме Бабенко, – из украинско-немецкой. Эктор рос болезненным и застенчивым ребенком, но обо всех болезнях и стеснительности забывал в кинозале, куда ходил каждый день, а некоторые фильмы, особенно понравившиеся, смотрел по несколько раз. Увлечения искусством не одобрял отец, который считал такое занятие недостойным настоящего мужчины, поэтому часто насмехался над мальчиком и третировал его, поэтому, как только Эктору исполнилось 18 лет, он ушел из дома. Чтобы избежать службы в армии, которая не сулила утончённому юноше ничего хорошего, Бабенко отправился в Европу, где открыл для себя испанский кинематограф и несколько лет работал в киноиндустрии – статистом и помощником режиссеров Марио Бавы, Серджио Корбуччи и Марио Камю.

Возвращение в Латинскую Америку

В 1969 году Бабенко вернулся в Латинскую Америку и поселился в бразильском Сан-Паулу – в Аргентину ему, как бывшему дезертиру, путь был закрыт. Поначалу, чтобы заработать на жизнь, Эктору пришлось выполнять не самую приятную для него работу – например, продавать могильные памятники, но свое будущее он связывал только с творчеством. Кинокарьеру он начал со съемок документальных фильмов, самым заметным из которых стал "Невероятный Фиттипальди", посвященный знаменитому бразильскому автогонщику, чемпиону мира Эмерсону Фиттипальди. В ней начинающий кинематографист выступил сразу в трех ипостасях: сопродюсера, сорежиссера и соавтора сценария. Свой первый полнометражный фильм "Король ночи" – романтическую драму о Дон Жуане, разрывающемся между любовью к двум женщинам, действие которой происходило в Сан-Паулу, – Бабенко снял в 1975 году.

Первый успех – как в Бразилии, так и в мире

Два года спустя, в 1977-м, на экраны вышел первый хит режиссера – "Лючио Флавио". Картина, героем которой стал знаменитый бразильский грабитель банков 70-х годов прошлого века, была фильмом-разоблачением авторитарного военного правительства: в нем Бабенко поднял тему коррупции в полиции, эскадронов смерти и пыток заключенных. И если "Лючио Флавио" заставил говорить о молодом режиссере в Бразилии, то следующая документальная картина "Пишот: закон самого слабого" принесла ему первый международной успех. Фильм, который сравнивали с "Чистильщиком обуви" Витторио де Сики и "Забытыми" Луиса Бунюэля, рассказывал о брошенном родителями 10-летнем мальчике, которого вместе с другими беспризорниками поместили в специализированный детский центр. Трое детей, включая главного героя, сбежали оттуда, чтобы, найдя поддержку в лице двух маргиналов – гея-наркоторговца и стареющей проститутки-алкоголички, попытаться выжить в суровых условиях улицы. Фильм принес Бабенко несколько престижных наград. Особенно зрителей и критиков поразила работа юного актера Фернандо Рамоса – настоящего беспризорника, который не играл, а жил на съемочной площадке. После съемок Фернандо, перед которым отрывались прекрасные кинематографические перспективы, вернулся к уличному образу жизни и через два года трагически погиб: во время облавы его застрелили полицейские.

Успех и номинация на "Оскар"

Несмотря на успех "Пишот…" и большое количество призов, которые он собрал, Бабенко понадобилось несколько лет, чтобы найти средства для съемок относительно малобюджетного фильма "Поцелуй женщины-паука" по роману Мануэля Пуига, с Уиьямом Хертом в главной роли. Судьба этой работы Бабенко на этапе производства была непростой: режиссеру пришлось значительно сократить отснятый материал и пройти через судебные разбирательства относительно авторских прав на роман. Серьезный резонанс вызвала и тематика картины: рост заболеваемости ВИЧ/СПИД во всем мире был связан с общественными предрассудками в отношении геев, которые в те времена редко становились героями художественных произведений. "Мы должны были высказаться не только на тему геев, – сказал о фильме Херт, – но и рассказать об отношениях мужчины и женщины, о природе мужественности и о том, что нужно говорить правду в обстоятельствах, которые сильнее тебя". За эту работу Херт получил призы Каннского кинофестиваля, BAFTA и "Оскар" за лучшую мужскую роль, а сам Бабенко – первым среди латиноамериканских режиссеров – был номинирован на "Золотую пальмовую ветвь" и "Оскар" за лучшую режиссуру, но в обоих случаях уступил кандидатам, которых жюри сочло более достойными этих призов.

С улиц Олбани – в дебри Амазонии

На волне успеха "Поцелуя женщины-паука" Бабенко снял две картины, потребовавшие от него полного физического погружения в непривычные для него обстоятельства. Драма "Чертополох", снятая по одноименному роману Уильяма Кеннеди, с Джеком Николсоном и Мерил Стрип, рассказала о жизни и любви двух опустившихся бездомных на грязных улицах Олбани в последние дни Великой депрессии, а "Игра в полях Господних" – ради работы над этим фильмом Бабенко и оператор Лауро Эскорел отправились в самые дебри бразильских лесов – о христианских миссионерах, пытающихся обратить в христианскую веру индейцев Амазонии и преследующих как благие, так и недобрые цели.

"Мне казалось, что они освистывают мою жизнь"

Плодотворную работу Эктора Бабенко прервала болезнь – врачи диагностировали у него рак лимфатической системы, в 1994 году ему была сделана операция по пересадке костного мозга. После длительной реабилитации режиссер смог вернуться на съемочную площадку, сняв автобиографическую сагу "Просветленное сердце", посвященную первым двум десятилетиям свой жизни в Мар-дель-Плата. Фильм во многом был данью памяти отцу Эктора, отношения с которым он переосмыслил во время болезни.і К великому сожалению режиссера, картина успеха не имела, а во время демонстрации на Каннском кинофестивале ее и вовсе освистали. "Мне казалось, что они освистывают мою жизнь", – сказал впоследствии Бабенко.

Возвращение в Канны с триумфом

Следующие пять лет Бабенко упорно работал и смог вернуться в Канны с триумфом – представив свой новый фильм "Карандиру", который называл самым реалистичным своим произведением. Основой сценария драмы стала книга Драцио Вареллы – врача-онколога, который, как считал режиссер, спас его от рака. В свое время Варелла в качестве добровольца работал в печально известной тюрьме в Сан-Паулу, существовавшей с 1920 по 2002 год, о чем правдиво рассказал на страницах своего произведения. За "Карандиру" Бабенко был номинирован на главный приз Каннского кинофестиваля – "Золотую пальмовую ветвь".

Возвращение болезни и смерть

Последним фильмом Эктора Бабенко стала драма "Мой индийский друг" с Уиллемом Дефо в главной роли. Главный герой картины – умирающий от рака режиссер, подружившийся в онкологической клинике с другим пациентом, 8-летним индийским мальчиком, получает возможность подробно вспомнить и переоценить всю свою жизнь. Эктора Бабенко не стало 13 июля 2016 года, он умер от сердечного приступа в возрасте 70 лет в Сан-Паулу на руках у своей четвертой жены – актрисы и модели Барбары Пас. У него осталось две дочери – Мира от Ракель Арно и Янка от Фиореллы Джованьоли, ее он назвал в честь своей матери.