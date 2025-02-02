Первая в истории женщина – трэвел-блогер София Яблонская-Уден: украинка с кинокамерой

София Яблонская была писательницей, путешественницей, журналистом-документалистом, как сказали бы сегодня, трэвел-блогером – первой в истории женщиной, прославившейся в этом жанре в начале ХХ века, когда общество было уверено, что это сугубо мужские занятия. Яблонская объездила полмира: она с риском для жизни побывала в Сахаре, где едва не попала в плен к туземцам, была гостьей на свадьбе вьетнамского императора Бао-Дая, участвовала в охоте на тигра, чуть не погибла от укуса змеи и сока ядовитой орхидеи, гостила в гареме одного из марокканских вождей – каида, которого обыграла в шахматы.

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Но всегда и везде, где бы София ни жила, она получала письма из Украины, в которых ей писали о последних новостях с ее родины, присылали стихи, тексты народных песен и даже схемы узоров для вышиванок. А еще София никогда не расставалась с гуцульской куклой-мотанкой и томиком "Кобзаря".

Дочь священника-врача

София Яблонская родилась в мае 1907 года в селе Германов под Львовом в семье грекокатолического священника и врача Ивана Яблонского. Он часто оказывал медицинскую помощь односельчанам, смог вылечить и собственную дочь, которая едва не умерла в младенческом возрасте. О нем София рассказала в своей книге "Мое детство в Украине, воспоминания об отце". Во время Первой мировой войны семья ненадолго выезжала в Таганрог, но потом вернулась домой, на Галичину. София мало была похожа на среднестатистическую девушку того времени – она не думала о замужестве, зато испытывала сильную тягу к знаниям самого разного рода, поэтому стремилась узнать все и сразу: училась в школе при семинарии, на курсах кройки и шитья, мечтала стать библиотекарем и актрисой, для чего начала посещать драматические курсы.

Из Тернополя – в Париж

В 1925 году, когда Софии исполнилось 18 лет, она вместе с братом Ярославом переехала в Тернополь. Там они начали собственное дело, став управляющими двух кинотеатров. Увлекшись кинематографом, девушка поняла, что ей было бы гораздо интереснее снимать кино, а не показывать его. Тот факт, что операторов-женщин тогда не было (их и сейчас немного), Софию совершенно не смущал. Два года спустя Яблонская, которой к тому времени удалось накопить немного денег, оставила Тернополь, чтобы отправиться на учебу в Париж. Ее поступок очень удивил обывателей: женщины в то время редко покидали дом и семью без сопровождения родственников, а о том, чтобы в столь юном возрасте уехать за границу, пусть даже и на учебу, и речи быть не могло.

Учеба в Париже

В Париже Яблонская выбрала школу Луи Пальери, в которой изучала фотографию и операторское искусство, а параллельно искала работу актрисы. Правда, начинать ей пришлось мойщицей окон, но со временем она получила небольшую роль в фильме компании Pathe-Natan и стала работать моделью. Париж подарил Софии знакомства с выдающимися людьми того времени, среди которых были и знаменитые украинцы – литератор и общественный деятель Владимир Винниченко, который даже пытался за ней ухаживать, и путешественник Степан Левинский. Именно он, а также гражданский муж Софии художник Кристиан Кальяр, много путешествовавший по Африке, заразили ее тягой к путешествиям.

"Чар Марока"

Первой страной, в которой побывала Яблонская, стало Марокко. Впечатления от поездки она запечатлела не только в фотографиях, но и в романе "Чар Марока" (укр.), изданном в 1932 году львовским Научным обществом имени Тараса Шевченко. Украинские читатели, у которых не было доступа к иным источникам получения информации о других, особенно экзотических странах, с восторгом читали рассказы Яблонской и рассматривали сделанные ею фотографии. Не оставили без внимания "Чар Марока" и критики, которые писали о том, что автору удалось передать дух Африки – стиль, обычаи и колорит загадочного континента. Впоследствии София, в какой бы стране она ни находилась, присылала в галицкие СМИ, особенно женские, свои тексты и фотографии. Несколько раз она приезжала во Львов, собирая полные залы на свои творческие вечера. Зрители слушали ее рассказы внимательно и увлеченно, буквально раскрыв рот.

Кругосветное путешествие

Вдохновленная первым успехом, Яблонская отправилась во второе путешествие, на этот раз кругосветное. Она начала с Египта, после чего побывала в Китае, Лаосе, Камбодже, Вьетнаме, Австралии, Новой Зеландии, Канаде, США, а также на Цейлоне, Малайских островах, Яве, Бали и Таити. Для таких путешествий нужно были деньги – ее финансировали кинематографические сообщества, для которых она снимала документальные фильмы. Путешествия не были для Яблонской развлечением – она никогда не останавливалась в фешенебельных отелях (часто ее пристанищем становились хижины и бунгало, а в Марокко она и вовсе поселилась… на крыше), не проводила время в дорогих ресторанах, довольствуясь тем, что едят местные жители.

София была уверена, что не имеет права жертвовать достоверностью ради комфорта – в противном случае она вряд ли сможет передать атмосферу каждой страны изнутри, ограничившись внешним восприятием, свойственным простым туристам. К тому же ее поездки были сопряжены с изрядной долей риска, о чем Яблонскую неоднократно предупреждали. Ей говорили, что в Африке и Азии негативно относятся к чужакам, далеким от их жизненного уклада, особенно тем, у кого светлая кожа. В лучшем случае местные жители отказывались ей позировать, в худшем – как это было в Китае – неоднократно забрасывали камнями. Но София проявила смекалку: арендовав помещение в одном из населенных пунктов провинции Хунань, она открыла в нем магазин, из окон которого тайком снимала проходивших мимо местных жителей. В результате таких конспиративных действий ей удалось запечатлеть на пленке не только просто прохожих, которые спешили по своим делам, но и курьеров, рикш, колонну осужденных, свадьбу и похороны богатого горожанина.

Личное счастье

Китай принес Яблонской и личное счастье – здесь она встретила своего будущего мужа, дипломата Жана Удена, который впоследствии получил должность посла Франции в Китае. В 1933 году молодые люди поженились, София родила троих сыновей – Алана, Данка-Мишеля и Жака-Мирка. Китаю Яблонская посвятила свою книгу "Из страны риса и опиума", а о своих приключениях в других странах рассказала в воспоминаниях "Далекие горизонты", снабдив текст фотографиями.

Черная полоса

В 1935 году Яблонская в последний раз побывала на родине – ее литературные вечера, как и всегда, пользовались большой популярностью. После Второй мировой войны София с мужем вернулись из Китая в Париж, в котором у нее началась черная полоса: один за другим ушли из жизни Степан Левинский, дружбой с которым она очень дорожила, ее сестра и мать, а затем и любимый муж. Отец Яблонской, с которым у нее была особая духовная связь, умер в 1939 году, и она до конца жизни сокрушалась, что из-за войны в Европе не смогла приехать из Индокитая, где жила в то время с семьей, в Украину и попрощаться с ним. Самой Софии Яблонской не стало 4 февраля 1971 года – она попала в автомобильную катастрофу, когда везла в издательство рукопись очередной, как оказалось, последней книги. Она называлась "Две меры – два веса".