Перевод часов на летнее время: точный час, когда крутят стрелки

Уже в эти выходные мы в Украине будем переводить часы на летнее время. Но не все знают, когда именно и как это правильно сделать.

OBOZ.UA рассказывает, во сколько именно часов произойдет перевод стрелок. И как не ошибиться с изменением времени. Приготовиться лучше заранее, ведь ночь станет на один час короче и вставать придется раньше. Зато и световой день по ощущениям увеличится.

Когда переводят стрелки

В этом году стрелки часов мы переводим в ночь на 29 марта. Официально это нужно сделать ровно в 3:00 в ночь с субботы на воскресенье. Стрелки следует перекрутить на один час вперед. Конечно, мало кто захочет просыпаться посреди ночи ради этой процедуры, поэтому большинство из нас сделает это или перед сном в субботу, или уже утром в воскресенье. Главное – не забыть об этом "скачке во времени", чтобы не опоздать на запланированные встречи или поезд.

Для нашего организма такое изменение графика – это всегда небольшой стресс. Врачи говорят, что мы теряем целый час драгоценного сна, поэтому это может влиять на самочувствие вплоть до момента полной адаптации. Чтобы легче влиться в новый ритм, попробуйте лечь спать пораньше еще в субботу вечером. Это поможет мозгу быстрее приспособиться к тому, что солнце теперь будет садиться позже, а просыпаться придется в другое время.

Как не пропустить перевод стрелок

Что касается перевода часов, то здесь ситуация зависит от типа устройства. Большинство современных гаджетов – смартфоны (iOS и Android), планшеты, ноутбуки, "умные" часы и фитнес-браслеты – переведут время автоматически. Они синхронизируются с сетью, поэтому утром вы уже увидите актуальную цифру на экране. Также автоматически обновляется время в современных телевизорах со Smart TV и в бортовых компьютерах многих автомобилей.

Однако многим приборам все же придется помочь вручную. Это касается механических настенных часов, наручных аксессуаров старого образца, а также бытовой техники: микроволновок, духовых шкафов, кофемашин или даже стиральных машин, если на их дисплеях настроено отображение времени. Не забудьте проверить и старые модели кнопочных телефонов, которые не имеют постоянного доступа к интернету. Одни такие "забытые" часы в квартире могут сильно озадачить вас на следующее утро.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как подготовиться к переходу на летнее время.

