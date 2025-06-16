"Перевели в хирургическое отделение": появились данные о состоянии девятилетнего мальчика, на которого упало дерево в центре Полтавы

В Полтаве девятилетнего мальчика, который получил тяжелую травму головы в результате падения дерева в центре города 28 мая, перевели из реанимации в хирургическое отделение. Речь идет о следующем этапе лечения, ребенку уже проводят реабилитационные мероприятия.

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Об этом в комментарии изданию "Суспільне" рассказала медицинский директор детской городской больницы Елена Ананевич. По ее словам, матери ребенка предоставили отдельную палату, чтобы она находилась рядом.

"Сейчас интенсивное отхождение мальчика проходит уже на уровне отделения. Также подключены реабилитационные мероприятия. Это хорошая динамика, что его перевели в хирургическое отделение из реанимации. Лечение продолжается, за его состоянием наблюдают все наши специалисты", – сообщила медик.

Она подчеркнула, что по основному заболеванию мальчик все еще находится в тяжелом состоянии, однако стабильно наблюдается положительная динамика.

Напомним, что о трагическом случае с ребенком в центре Полтавы 28 мая около 16:00 в полицию сообщили медики. На сайте ГУНП в Полтавской области отмечается, что следователи начали уголовное производство по ч. 1 ст. 367 "Служебная халатность" Уголовного кодекса Украины.

Во время госпитализации врачи диагностировали у мальчика черепно-мозговую травму и вечером того же дня его прооперировали. В течение первых дней лечение осуществлялось коллегиально с узкими специалистами из столицы, затем им занималась команда специалистов детской больницы. Также привлекали медиков из областной больницы имени Склифосовского. Согласно программе медицинских гарантий и сотрудничества с НСЗУ, все лечение ребенок получает за счет медицинского учреждения.

Заместитель городского головы Полтавы Владимир Чередниченко рассказал, что власти планируют вдвое увеличить финансирование программы ликвидации аварийных деревьев, чтобы избежать дальнейших травмирований горожан.

Как сообщал OBOZ.UA, в Нежинском районе Черниговской области двух детей 2013 года рождения ударило током на железнодорожной станции. Один из несовершеннолетних попал в реанимацию.

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