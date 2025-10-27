Перестаньте выбрасывать размякшие яблоки: они могут пригодиться

Независимо от того, приобрели ли вы эти фрукты в супермаркете или имеете дерево в саду, есть большая вероятность, что в вашей фруктовой вазе сейчас валяются несколько яблок. И хотя некоторые из них еще могут быть твердыми и сочными, другие, вероятно, начинают выглядеть помятыми. Не спешите их выбрасывать.

На самом деле, есть умный и вкусный способ их использовать, и все, что для этого нужно, это мультиварка. Вместо того, чтобы выбрасывать их, вы можете превратить эти мягкие яблоки в домашнее фруктовое пюре, пишет OBOZ.UA.

Как оказалось, старые яблоки, которые имеют мучнистый вкус и не очень вкусные сами по себе, на самом деле идеально подходят для яблочного пюре. Поскольку фрукты так сильно развариваются, вы никогда бы не заметили, что эти яблоки изначально были такой консистенции. Более того, вы можете использовать любую смесь яблок, которая у вас есть – сладкие, кисловатые, большие или маленькие.

Эти фрукты от природы сладкие, а это значит, что вы можете вообще не добавлять сахар или просто добавить немного меда или кленового сиропа, если хотите получить еще более сладкий вкус.

Мультиварка превращает яблоки в мягкий золотистый соус примерно за четыре часа.

Вы можете оставить его таким или взбить до однородной массы и добавить корицу, имбирь или гвоздику для осеннего вкуса.

Как приготовить яблочное пюре в мультиварке

Ингредиенты

Около 6 крупных яблок любого сорта

1/2 стакана воды

2 палочки корицы (по желанию)

1 столовая ложка свежего лимонного сока

1/4 чайной ложки соли

Метод

Очистите яблоки, вырежьте сердцевину и нарежьте кусочками толщиной 2,5-5 см, в зависимости от того, насколько густым вы хотите получить соус. Положите яблоки в мультиварку объемом 5 литров (или больше). Добавьте воду, палочки корицы (если используете), лимонный сок и соль. Перемешайте. Накройте крышкой и готовьте на высокой мощности 4 часа, перемешивая один-два раза. Выньте палочки корицы и используйте погружной блендер для более однородной текстуры или оставьте массу с комочками. Дайте остыть, прежде чем перекладывать в герметичные контейнеры. Хранится в холодильнике до 5 дней или в морозильной камере до 3 месяцев.

