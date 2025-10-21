Перестаньте класть помидоры в холодильник: как сохранить их дольше

Помидоры являются основным продуктом украинской кухни. Их используют для приготовления огромного количества блюд. Летом помидоры добавляют в салаты и легкие бутерброды. Когда наступают холодные месяцы года, эти овощи можно использовать для приготовления полезных блюд из пасты и сытных супов.

Обычно помидоры хранят в холодильнике, но это, очевидно, не лучший способ. Есть гораздо лучший способ продлить срок их хранения, пишет OBOZ.UA.

Лайфхак заключается в использовании бумажного скотча. Оберните им ножку помидора или то место, где еще прикреплялся стебель, и оставьте в таком виде, пока не будете готовы использовать эти овощи. Таким образом, вам удастся сохранить их свежими и вкусными до 10 дней.

Идея размещения ленты поверх помидоров была опробована многими, и хорошо работает. Она останавливает потерю влаги и замедляет процесс созревания, чтобы помидоры дольше оставались сочными.

Однако важно держать их подальше от холодильника. Пропуск этапа охлаждения и возвращения помидоров к комнатной температуре делает этот лайфхак таким действенным.

Если у вас нет скотча, надежным вариантом будет положить помидоры вверх дном. Это поможет заблокировать верхнюю часть помидора, сохраняя влагу и свежесть.

