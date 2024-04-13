Переселенцы со Светлодарской громады получили в Киеве помощь от Фонда Рината Ахметова

Территорию этой громады Луганской области враг захватил еще в начале полномасштабного вторжения. Местные жители убегали "в никуда". В настоящее время в столице работает гуманитарный хаб Светлодарской громады. Вынужденные переселенцы могут получить там продовольственную помощь от Фонда Рината Ахметова, и это значительная поддержка для многих из них.

В каждом наборе — продукты первой необходимости: макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, подсолнечное масло, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет, печенье.

С 2014 года Фонд передал жителям Украины 13 млн продуктовых наборов. За это время помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".

Как получить набор продуктов? По вопросам получения продовольственной помощи территориальным громадам обращайтесь на бесплатную горячую линию Фонда 0 (800) 509 001 или пишите в мессенджер Фонда.