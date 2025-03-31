Переселенцы из Волновахского района могут получить помощь в Одессе от Фонда Рината Ахметова

ВПЛ из Волновахского района Донецкой области, которые эвакуировались в Одессу, продолжают получать помощь от Фонда Рината Ахметова. Она предназначена для переселенцев незащищенных категорий:

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– пенсионеров,

– людей с инвалидностью,

– семей с детьми на попечении,

– матерей-одиночек,

– многодетных семей,

– малообеспеченных семей.

Выдачи осуществляются в гуманитарном хабе "Бок о бок".

В каждом наборе продукты длительного хранения. Это макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, подсолнечное масло, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет, печенье.

Фонд передал жителям Украины более 13 миллионов продуктовых наборов. Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".

Бизнес SCM, Фонд Рината Ахметова и футбольный клуб "Шахтер" направили на помощь стране, военным и мирным людям уже 11,3 млрд грн ($315 млн) с начала полномасштабного вторжения.

За консультацией по условиям получения помощи обращайтесь на бесплатную горячую линию Фонда 0800509001 или пишите в мессенджер Фонда.