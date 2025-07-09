Переселенцы из Кураховской громады в Днепре получили помощь от Фонда Рината Ахметова
Курахово, что в Донецкой области, сейчас находится под оккупацией. Многие жители города и громады нашли приют в Днепре. Фонд Рината Ахметова передал для них гуманитарную помощь. Выдача происходит в хабе "Центр поддержки ВПЛ Кураховской громады".
Помощь могут получить переселенцы, которые зарегистрированы в этом хабе и относятся к следующим категориям:
– многодетные и приемные семьи;
– одинокие родители и опекуны детей-сирот;
– лица с инвалидностью, тяжелобольные;
– беременные женщины и матери с детьми до 3 лет;
– пенсионеры, старше 60 лет;
– семьи погибших гражданских;
– семьи защитников (погибших, пропавших без вести, ветеранов).
В состав каждого набора входят продукты первой необходимости: макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, подсолнечное масло, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет, печенье.
Фонд передал жителям Украины почти 13,5 миллиона продуктовых наборов. Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".
Бизнесы SCM, Фонд Рината Ахметова и футбольный клуб "Шахтер" направили на помощь стране, военным и мирным жителям уже 11,3 млрд грн ($315 млн) с начала полномасштабного вторжения.