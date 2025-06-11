Перегонял автомобили на фронт и погиб: в Одессе попрощались с известным оперным певцом Владиславом Гораем

8 июня в Сумской области погиб народный артист Украины, оперный певец Одесского национального академического театра оперы и балета Владислав Горай. Он перегонял автомобили для военных и попал в ДТП.

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Нужно держать уровень

Друг и коллега Владислава Горая Дмитрий Павлюк рассказал OBOZ.UA, что музыка для Горая была смыслом жизни.

"Это была не работа, не хобби, не отдых, пение была для него было смыслом жизни. На первое место он всегда ставил пение, а потом уже все остальное. Каждый день работал по 3-4 часа, для певца, вокалиста это очень много", – говорит Дмитрий Павлюк.

Друг вспоминает, что начинал свое творчество Владислав Горай непросто. У него от природы был не очень сильный голос, но он его потихоньку обтачивал. Начинал с маленьких партий. Хотя артист никогда не делил – это маленькая партия, а это большая, это первая партия, а это вторая. На сцене все должно было быть сделано максимально качественно.

Он прошел сложный путь, но поднялся до уровня "мастера сцены". Хотя, по словам Павлюка, он был настоящим мастером. Он мог исполнять партии половину своей жизни, но каждый раз перед выступлением просил его не беспокоить, потому что готовился.

"Если он знает, что через две недели он выступает, то он оттачивает каждую ноту, каждую фразу. Все знают, кто такой Горай, но нужно держать уровень", – вспоминает Павлюк.

Одна из любимых партий Владислава Горая – партия Фауста в одноименной французской опере Шарля Гуно. Он всегда говорил, что партия была как будто для него написана, поскольку у артиста был высокий тенор, который как раз подходил к этой роли. И когда оперу через несколько лет сняли, то он очень жалел об этом.

Также он любил партию Альмавивы в "Сивильськом Цирюльнике". Он исполнял партию Альфереда в "Травиате". Еще партия Рудольфа в опере Джакомо Пуччини "Богема".

"Это для него была вершиной. Партия очень сложная, четыре акта на сцене. И Пуччини это уже другие эмоции, переживания. Это уже когда ты на самом деле можешь говорить со зрителем. И конечно же, партия Герцога в "Риголетто" Джузеппе Верди. Он всегда блистал в этой роли. И 15 июня у нас в театре будет "Риголетто", состав поменяли, но это будет посвящено памяти Владислава", – продолжает Дмитрий Павлюк.

Сделал предложение супруге на сцене

Супруга Владислава Горая Надежда Сычук также оперная певица. Она пришла в театр уже позже, после Одесской консерватории, и тут, в театре, они познакомились. Надежда – сопрано, и на сцене сопрано и тенор – это своего рода любовь.

Они часто играли в одних спектаклях. Так, в "Сивильском цирюльнике" Надежда исполняла партию Розины, а Владислав – графа Альмавива, они флиртовали друг за другом. Говорят, что они вытворяли чудеса на сцене, у пары очень классно соединялись голоса.

Можно сказать, что Владислав и Надежда встретились на сцене. И во время выступления в "Сивильском цирюльнике" Владислав сделал предложение Надежде.

Он советовался с другом, и тот ему подсказал, что в конце спектакля Альмавива делает предложение Розине. Владислав так и сделал. В конце представления, он встает на колено, достает кольцо, поет и надевает ей кольцо на палец. Зрители не поняли подтекста, но Надежда поняла все.

С началом полномасштабного вторжения Надежда с двумя сыновьями-школьниками выехали в Лондон. Владислав иногда навещал их, там они тоже давали концерты. Иногда маленькие, домашние, а иногда даже выступали в соборе, например, играли "Тоску" Пуччини. Отзывы об их выступлениях были всегда только хорошими.

Родители Владислава преподавали музыку в музыкальной школе, видимо, они и привили Владиславу любовь к музыке. Отец его умер давно, а мама жива до сих пор.

Хотел поти на фронт

О том, что Владислав Горай волонтерит, знало небольшое количество людей. У него было несколько "подшефных" военных, которым он всегда помогал.

"Он объявлял сбор, нужно обувь купить, оптику, пончо, все скидывались. Помогал девчатам, которые плели сетки. Он вообще был настоящий патриот, не любил об этом кричать, но он по-настоящему любил свою страну", – рассказывает Павлюк.

С началом полномасштабного вторжения Владислав хотел пойти на фронт. Он часто об этом говорил, переживал, что на фронте парни воюют, а он тут сидит. Но однажды летом 2022-го в театре поставили спектакль "Катерина" автора Александра Родина по мотивам произведений Тараса Шевченко. И на спектакль пришли военные.

"У нас часто на спектаклях бывают военные, приходят из госпиталей. И тут тоже пришли опытные военные, они посмотрели спектакль, а потом зашли за кулисы, обняли нас, искренне рассказывали, как им понравилось, а потом сфотографировались. Говорят, что получили огромное удовольствие от выступления. Я им говорю, ну что вы, вы же там воюете на фронте, а мы тут на сцене, нам даже неудобно. И тут военный, наверное, командир так серьезно отвечает: "Вы делаете очень большое дело. Мы побывали сегодня на спектакле и поняли, за что мы воюем". И мы после этого момента немного выдохнули. После этого мы стали кто как умел заниматься волонтерством, кто-то сдавал деньги. У нас появилось свое волонтерское течение, которое мы особо не афишировали. Владиславу даже предлагали сделать "корочку" волонтера, но он отказался, ему это было не нужно. Ну а в этот раз он поехал с ребятами отвозить автомобили на фронт, и что-то случилось на дороге, он попал в ДТП и погиб", – поделился Павлюк.

Супруга Надежда Сычук осталась одна с двумя детьми, пока они будут жить в Англии, мальчики там учатся, а Надежда занимается музыкой. А как будет дальше, она пока что не знает. Если кто-то хочет помочь семье, то может это сделать, перечислив деньги на карточку супруги 4441111074424585, обязательно указав "перевод на похороны" или PayPal [email protected].

Владислава Горая похоронят на его родине в Малине Житомирской области. В среду, 11 июня, с певцом попрощались в Одессе.