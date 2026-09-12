Перед началом отопительного сезона проверьте окна с помощью листа бумаги: вы сэкономите деньги

Если вы не хотите переплачивать за отопление в течение отопительного сезона, проведите простую проверку герметичности окон в сентябре, прежде чем включить радиаторы.

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Обычный лист бумаги может помочь понять, исправно ли работают ваши окна. Проверьте, не уходит ли через них тепло, а вместе с ним и деньги, пишет OBOZ.UA.

Это бесплатно, а в случае неисправности позволяет быстро отреагировать и таким образом избежать больших счетов за отопление, если обнаружатся проблемы.

Вам нужно открыть окно, вставить лист бумаги между створкой и рамой и закрыть его. Это все, что нужно сделать, но стоит быть осторожным. Если бумага сопротивляется, когда вы её вытаскиваете, это означает, что окно плотно прилегает и полностью исправно.

Если бумага легко выскальзывает, это может свидетельствовать о протечке в окне. Стоит повторить тест несколько раз в разных местах: сверху, снизу и по бокам створки.

Если окна пропускают, каждый день на счету. Важно принять меры для их ремонта как можно скорее, ведь никогда не знаешь, когда начнутся морозы.

Сначала проверьте уплотнители и регулировку фурнитуры. Изношенные уплотнители можно относительно быстро заменить, а недостаточное прижатие створки можно исправить.

Если, несмотря на это, вы все еще чувствуете сквозняк, проблема может быть более серьезной и касаться, например, установки окна, и в таком случае лучше всего обратиться к специалисту.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что эффективность теплого пола в значительной степени зависит от правильного расчета теплопотерь дома. Если дом плохо утеплен, такая система может не справиться с необходимым обогревом.

Также отмечалось, что теплый пол может быть основным источником тепла, но в отдельных случаях его целесообразно сочетать с радиаторами. Выбор системы зависит, в частности, от типа жилья и его технических характеристик.

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