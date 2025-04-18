Payment Passkey теперь в Украине: Visa запускает новую услугу для ускорения транзакций

Visa, мировой лидер в сфере цифровых платежей, объявила о запуске системы Visa Payment Passkey в Украине.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Visa, отмечается в пресс-службе Visa Payment Passkey.

Партнер Visa ГЕРЦ, платформа для онлайн-оплаты коммунальных услуг, первым в Украине воспользовался возможностью интеграции Visa Payment Passkey в Click to Pay, основываясь на стандартах аутентификации Fast Identity Online (FIDOTM).

После регистрации карты в Click to Pay потребители могут совершать покупки на всех маркетплейсах, где размещена иконка сервиса, без необходимости заполнять длинные формы, вводить номер карты или запоминать пароли.

"Мы рады представить в Украине технологию Visa Payment Passkey, которая сделает оплаты через сервис Click to Pay еще более простыми и безопасными. платежного опыта украинских клиентов", — отметила вице-президент, региональная менеджерка Visa в Украине Татьяна Черная.

Visa — мировой лидер индустрии электронных платежей, способствующий транзакциям между потребителями, бизнесом, финансовыми и правительственными организациями более чем в 200 странах и территориях ежегодно.