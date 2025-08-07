'Пациент получил четвертый инфаркт из-за стресса': кардиохирург Тодуров рассказал свою историю для музея 'Голоса мирных' Фонда Рината Ахметова

Когда на операционном столе – сердце украинского военного, ответственность возрастает в разы. Об этом рассказывает кардиохирург Михаил Тодуров. В каждом спасенном сердце – сила, надежда и вера в будущее Украины. История украинского кардиохирурга стала частью Музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова.

В своей врачебной практике Михаил Тодуров сталкивался со случаями, когда сердце останавливалось не только из-за ранения, но и из-за невыносимого стресса, вызванного войной. В интервью актеру, ведущему и амбассадору Фонда Рината Ахметова Алексею Суханову он поделился драматической историей мужчины из Олешек, который пережил две трагедии: оккупацию родного города и затопление Каховской ГЭС. Эти события оказались непосильными для его сердца, что привело к четвертому инфаркту.

"Мы сделали пациенту современную операцию. Трое суток он находился у нас, и когда выписывался, сказал: "Я вам очень благодарен, но мне некуда идти, потому что там затопило мой дом и мне негде жить. Нужна хотя бы неделя, чтобы решить дела, потому что ни денег, ни семьи у меня уже нет". Мы вошли в его положение и оставили его госпитализированным на неделю. Он решил все свои дела, и когда его выписывали, мы так обнимались, что даже немного плакали", – вспоминает Михаил Тодуров.

По словам врача, к сожалению, пациентов с пороками сердца становится все больше. Война убивает не только на передовой – она забирает втихаря, из-за истощения, страха и хронического стресса. Многие военные, которые пошли защищать страну в первые дни полномасштабной войны, даже не знают, что имеют проблемное сердце. Война безжалостно открывает эти болезни – в самые тяжелые моменты, когда счет времени идет на минуты.

"Вынужден констатировать, что у меня были военные с врожденными пороками сердца, которые находились в большой опасности – не от самой войны, а от того, что их внутренние проблемы в сердце стали для них большой угрозой. Когда они сидели в окопе более пяти дней, у них настолько произошла декомпенсация, что только тогда вызвали скорую и привезли к нам, где мы смогли их спасти", – рассказывает кардиохирург.

Истории таких пациентов – это не просто случаи из медицинской практики, отмечает врач, это последствия ужасной войны, которая калечит тела и сердца – буквально.

