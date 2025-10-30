'Память и сохранение правды об этой войне – наша сверхзадача': интервью с Екатериной Даценко в проекте Музея 'Голоса Мирных' Фонда Рината Ахметова

29 октября в Музее истории города Киева состоялось публичное интервью с Екатериной Даценко, соучредителем общественной организации "Вшануй". Встреча организована в рамках цикла интервью, которые проводит Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова.

Видео дня

Тема беседы – "Память о жизни: как мы чтим то, что болит, и что это говорит о нашем завтра". Модерировала разговор Наталья Емченко, директор по коммуникациям SCM, глава наблюдательного совета Фонда Рината Ахметова.

Во время интервью речь шла о деятельности общественной организации "Вшануй", которая занимается адвокацией и реализацией проектов по чествованию памяти павших защитников и защитниц Украины и поддержкой их семей.

Соучредитель Екатерина Даценко отметила: сейчас самое главное – выстроить ритуалы меморизации, которые помогут обществу осмыслить эту войну, объединить людей в общем опыте памяти и передать ее следующим поколениям. Одним из таких ритуалов постепенно становится общенациональная минута молчания, которая уже входит в повседневную жизнь украинцев.

"Ритуалы являются своеобразными столпами, ориентирами нашей жизни. И если такие "точки" есть в обществе, тогда мы, как сообщество, гораздо лучше понимаем друг друга, ведь это объединяющее действие. Когда ты останавливаешься на минуту молчания, и в то же время кто-то останавливается в соседнем кафе, в другом городе, в другой области. И ты чувствуешь, что живешь с этими людьми в общем контексте", – отметила Екатерина Даценко.

Также во время разговора речь шла о важной роли молодежи в сохранении коллективной памяти. Именно они, как свидетели событий, будут нести дальше историю этой войны.

"Молодежь – это то поколение, которое дальше будет передавать эту память. Однако здесь многое зависит от нас, взрослых: что мы расскажем, что передадим и какие нарративы заложим, что мы покажем собственным примером – как практикуем память и ценности. Сохранение правды об этой войне – это наша сверхзадача", – отметила Екатерина Даценко.

Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова также прилагает большие усилия к сохранению национальной памяти. На сегодняшний день Музеем собрано уже более 140 тысяч историй о войне. Сбор историй продолжается. Это собрание уже признали крупнейшей в мире коллекцией историй мирных людей, пострадавших от войны России против Украины.

"Мы сейчас на фронте не только битвы добра со злом, но и, по сути, в своеобразной лаборатории всего, что касается, в частности, памяти. К нам, в Музей "Голоса Мирных", довольно часто приходят иностранцы с вопросами: мол, покажите, как у вас это работает. То есть мы уже оказались в ситуации, когда мир приходит к нам и спрашивает", – рассказывает Наталья Емченко.

Публичные интервью проходят в рамках цикла событий, направленных на сохранение памяти о войне. Сейчас в пространстве Музея "Голоса Мирных", расположенном в Музее истории города Киева, продолжается документационный проект "Дневники мирных: голоса тех, кто выжил, и тех, кто нет".

Следите за анонсами мероприятий в соцсетях Фонда Рината Ахметова и на сайте Музея.