'Память – это наше будущее': ученый Антон Дробович дал интервью музею 'Голоса мирных' Фонда Рината Ахметова

Российско-украинская война, несмотря на высокий уровень документирования, рискует стать одной из самых скомпрометированных. О том, что делать, чтобы избежать нежелательного сценария, рассказал ученый Антон Дробович во время публичного мероприятия в Музее "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова.

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Антон Дробович – ученый, общественный деятель, руководитель Центра прав человека и мемориализации войны Киевской школы экономики. Интервью модерировала Наталья Емченко, директор по коммуникациям System Capital Management, член наблюдательного совета Фонда Рината Ахметова. Издание "Историческая правда" опубликовало сокращенную версию разговора. Прочитать ее можно по ссылке.

Посмотреть полную версию беседы можно на Youtube.

По мнению Антона Дробовича, сегодня существует много уровней фиксации правды о войне: от личностных проявлений до системных проектов. Однако часть инициатив, которые осуществляют документирование, закрывается, а часть – перепрофилируется. Поэтому обществу важно понимать, что делать в этой ситуации.

"Акцент должен быть на том, что помогает выжить и сохранять эффективность. Это о максимальной солидарности и взаимной поддержке, и со стороны государства тоже. Также важна консолидация государственных и негосударственных акторов для создания формата сохранения информации", – подчеркивает Антон Дробович.

По словам ученого, за государством всегда будет оставаться документация, связанная с уголовными преследованиями и реестрами убытков. В случае создания депозитария или архива войны есть два варианта развития событий: на государственной базе с привлечением гражданского общества и других акторов к партнерству, и на частной – когда к сотрудничеству приглашается государство.

"Пока оба сценария равноценны. Вопрос в том, кто сможет выстроить систему, взять на себя ответственность и обеспечить нормальную коммуникацию. На кону – наше будущее, ведь россия тратит ежегодно миллионы на пропаганду и переписывание истории", – говорит Антон Дробович.

Публичные интервью проходят в рамках цикла событий, направленных на сохранение памяти о войне. Сейчас в пространстве Музея "Голоса Мирных", расположенном в Музее истории города Киева, продолжается документационный проект "Дневники мирных: голоса тех, кто выжил, и тех, кто нет".

Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова содержит уже более 130 тысяч историй о войне. Это самая большая в мире коллекция историй мирных людей, пострадавших от войны России против Украины. Расскажите свою – на портале Музея, или на бесплатной горячей линии 0800509001.