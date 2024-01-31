Фотограф снял редчайшие 'полярные кудри': как они образуются в атмосфере Земли

В ночном небе над Исландией удалось зафиксировать очень редкое явление, которое ученые условно называют "полярными кудрями". Зеленые "завитки полярного сияния" являются результатом больших волн, вибрирующих в магнитном поле Земли и были вызваны "врезающимися" солнечными частицами в нашу планету.

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Джефф Дай, астрофотограф и участник проекта The World at Night (TWAN), заметил зигзагообразное световое шоу над Керидом – кратерным озером на юге Исландии. Как образуются "полярные кудри" и в чем уникальность явления, рассказало издание Live Science.

Полярное сияние возникает, когда высокоэнергетические частицы Солнца обходят магнитное поле Земли или магнитосферу и активизируют молекулы газа – в результате происходит излучение света.

А вот "полярные кудри" являются редким, почти уникальным явлением. Это так называемая высокоорганизованная версия этих огней, вызванных массивными рябями в магнитосфере, известными как волны ультранизких частот (ULF). Причиной магнитных толчков ученые называют порывы солнечного излучения. Солнечный ветер словно сталкивается с защитным экраном Земли и может привести к тому, что атмосфера "звенит, как гитарная струна".

Обычно ULF-волны невидимы и замечаются только с помощью высокотехнологичных инструментов, настроенных на верхние слои атмосферы. Астрофотографу удалось зафиксировать уникальную полосу света, которая приняла форму волн.

Син-Ю Ли, эксперт по ULF-волнам в Пекинском университете, тоже прибег к сравнению магнитного поля с гитарной струной. Существует несколько типов ULF-волн, которые можно поделить на две главные группы: пульсационные нерегулярные (Pi) волны и пульсационные непрерывные (Pc) волны.

Не совсем понятно, какой тип волн создал завитки полярного сияния – научное оборудование не уловило магнитные толчки. Ли предположил, что магнитные пульсации имели длину волны примерно в 1 км.

Полярные сияния и ULF волны чаще возникают в периоды высокой солнечной активности.

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