Ожидается до 15 градусов мороза: синоптики дали прогноз погоды на вторник, 11 февраля

Во вторник, 11 февраля, в Украине ожидается значительное похолодание. Синоптики прогнозируют до 15 градусов мороза.

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Об этом говорится в сообщении "Укргидрометцентра". Отмечается, что на дорогах северо-востока страны местами возможна гололедица.

"Облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер восточный и северо-восточный, 3-8 м/с. Температура ночью 7-12°С, в Карпатах 10-15°С мороза. Днем 1-6°С мороза, на западе и юге страны от 2° мороза до 3-8° °С тепла", – говорится в сообщении.

На Киевщине 11 февраля по прогнозам синоптиков будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер преимущественно северо-восточный, 3-8 м/с. Температура ночью 7-12°С мороза, днем 1-6°С мороза.

В Киеве ночью 7-9°С мороза, днем 2-4°С мороза.

Напомним, в Киеве январь стал одним из самых теплых. За последние шесть дней первого месяца 2025 года было зафиксировано сразу 11 температурных рекордов.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве в декабре 2024 года среднемесячная температура была выше климатической нормы. Теплее всего было 19 числа, когда после полудня воздух прогрелся до +8°С.

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