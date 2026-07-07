Овнов ждет успех, а Близнецам повезет в рабочих делах: гороскоп на 7 июля для всех знаков зодиака

7 июля нас ждет насыщенный день. Последняя четверть Луны в Овне поможет нам наверстать упущенное и даже быстро навести порядок. Вечером мы почувствуем, что пора отпустить все, что нас сдерживает или огорчает.

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Астрологи утверждают, что сегодня Нептун перейдет в ретроградное движение, что благоприятствует работе над духовными вопросами. Различные предчувствия и сны могут оказаться важными, в важных делах лучше всего прислушаться к своей интуиции, пишет Vogue.

Овен

Рано утром вы почувствуете прилив смелости. На работе возьмитесь за новаторские проекты, так как ваши текущие задачи могут быть утомительными и не приносить тех же результатов. Вы также решите позаботиться о близких. Разговоры будут целенаправленными – вы даже можете запланировать совместные инвестиции. В любви вас ждет успех, так что смело начинайте встречаться. У одиноких Овнов появится шанс, друг поможет вам встретить кого-то особенного.

Телец

День будет спокойным, но весьма успешным. Вы будете более склонны браться за нерешенные вопросы и сумеете их уладить. Однако доверьтесь своей интуиции и не спешите с выводами, так как во второй половине дня могут появиться еще более интересные новости. Не стесняйтесь спрашивать мнение других, ведь оно может быть действительно показательным. Успех в любви будет за вами, но не упускайте сегодня возможности сходить на свидание в шикарный ресторан.

Близнецы

Вы будете подходить к работе с большим энтузиазмом. Вы решите разобраться с накопившимися задачами, чтобы освободить место для более прибыльных дел. Вы даже будете немного чрезмерно усердствовать в своих обязанностях, но это пойдет вам на пользу. Однако в социальных вопросах возможна небольшая путаница. Не давайте советов друзьям, так как они могут не раскрыть свои истинные причины. Вместо этого, сходите на йогу или в бассейн, поскольку активный отдых — это достойный вариант.

Рак

В течение дня вы сосредоточитесь на профессиональных делах. Квадрат Луны к вашему знаку поможет вам придумать новаторскую идею. Однако не стоит делиться всем с близкими, так как кто-то может погасить ваш энтузиазм. Во второй половине дня окружающие будут думать о путешествиях и отпусках. Вместо того чтобы заставлять близких убираться или ходить по магазинам, отдохните. Вечер благоприятен для свиданий, прогулок или занятий искусством.

Лев

Будьте оптимистичны, потому что Венера и Юпитер в соединении принесут вам удачу. Сегодня вас ждут большие выгоды. Стоит приложить усилия, спланировать дела и даже поговорить о деньгах. Кто-то влиятельный будет добрее, чем обычно. Если вы будете действовать быстро, вы сможете воспользоваться возможностями. Просто следите за своим здоровьем и правильно питайтесь. Вечерняя прогулка или йога помогут вам снять стресс.

Дева

Вас ждет успешный день, хотя временами вы можете быть очень заняты. Меркурий в секстиле способствует быстрому завершению официальных дел. Люди будут искренне вежливы с вами, просто не торопите их. Спрашивайте обо всем, что вас интересует. День благоприятствует разгадыванию различных загадок, поэтому кто-то наконец-то раскроет вам свои планы. Вечером вы найдете время для отдыха — предпочтительно в спортзале или на йоге.

Весы

Вы почувствуете прилив энергии и начнете строить совершенно новые планы. Избегайте скуки и рутины насколько это возможно. Начните с себя и займитесь спортом. Если вы измените свой рацион или запишетесь на программу тренировок, вы будете придерживаться своих решений. Послеобеденное время особенно благоприятно для активных способов расслабления. Успех в любви еще впереди, поэтому не отменяйте свидание только из-за покупок или уборки.

Скорпион

Вам будет скучно от всех обязанностей, которые вам предстоит выполнять. У вас будет много смелости и желания действовать, но у вашего начальника могут быть другие планы. Инновационные идеи окажутся прибыльными, хотя это не значит, что вы сможете реализовать их все сегодня. Не волнуйтесь, остаток недели будет благоприятен для действий. Отдохните сегодня, а после обеда сходите в кино или на прогулку. Вам нужно немного отстраниться от всего, что происходило в последнее время.

Стрелец

Будьте начеку, так как некоторые люди начнут перекладывать на вас свои обязанности. Марс в оппозиции продолжает учить вас уверенности в себе. Вы почувствуете, что вам не нужно быть на побегушках у сварливых коллег. А благоприятный поворот событий позволит вам выйти из ситуации. Вечером сосредоточьтесь на своем здоровье и физической форме. Пригласите друга на прогулку, в бассейн или в спортзал. Вы оба сможете позаниматься спортом и приятно пообщаться.

Козерог

Сегодня вам предстоит заниматься более серьезными делами. Вы будете считать деньги и планировать будущие расходы. Решите сложные вопросы до полудня, так как позже у вас будет более игривое настроение. Не экономьте сегодня на любимой еде, ведь вкусный ужин поднимет вам настроение. Однако будьте осторожнее в любви. Не критикуйте покупки близких, так как ваши аргументы могут быть неправильно истолкованы.

Водолей

Секстиль Луны к вашему знаку поднимет вам настроение. Вы начнете планировать поездки, мечтать об экзотических странах и невероятных приключениях. Только не торопитесь. Уделяйте больше внимания деталям, и вы добьетесь успеха. Предложения о работе, которые вы получите, заслуживают внимания — они могут привести к большему заработку.

Рыбы

Не принижайте свои сильные стороны. Не беспокойтесь о том, что говорят завистники, ведь вы уже успешны. Небольшая известность поможет вам справиться с более сложным делом. Днем уделите немного времени размышлениям, и у вас появится идея, как избавиться от старых проблем. Вечером отдохните, сосредоточьтесь на своей духовной жизни, и вы восстановите силы. Уборка или покупки могут подождать

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