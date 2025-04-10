'Отсутствие памяти уничтожает достоинство': режиссер Влад Троицкий дал интервью для проекта музея 'Голоса мирных' Фонда Рината Ахметова

9 апреля в Музее истории Киева состоялось публичное интервью с Владом Троицким, театральным режиссером, драматургом, основателем фестиваля GOGOLFEST, лидером музыкального проекта Dakhabrakha. Встреча организована в рамках документационного проекта Музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова.

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Тема беседы – "Антидот манипуляциям через культуру и искусство". Модерировала разговор Наталья Емченко, директор по коммуникациям SCM, член Наблюдательного совета Фонда Рината Ахметова.

Во время беседы речь шла о культуре памяти, как дисциплине о сохранении правды, формулировании украинского мифа и роли искусства в борьбе во время войны.

По мнению Влада Троицкого, память – как часть культуры – является одним из камертонов, объединяющих граждан и дающих ощущение национального единства.

"Я слышал тезис, что мемориализация должна происходить уже после войны и категорически с этим не согласен. Для родственников и собратьев погибших очень важно понимание, что тебя уважают. Это должно быть определенное место, не кладбище, а именно публичное пространство, где можно ощутить и тоску, и надежду. Не помня, ты уничтожаешь достоинство", – объясняет Влад Троицкий.

Искусство влияет на подсознание и помогает людям "думать сердцем". Это способствует развитию внутреннего камертона, настраивающего человека на принятие правильных решений, опираясь на чувство правды и справедливости.

"Сейчас каждый чувствует себя частью разрушающегося мира. Но нельзя жить надеждой на скорое окончание войны. Она, к сожалению, стала составной частью нашей жизни. Этот процесс можно воспринимать с ужасом, но можно с интересом. Следовательно, надо прежде всего ориентироваться и на себя, и на рядом. И обязательно выстраивать вокруг простор уважения, достоинства, любви, надежды", – подчеркивает Влад Троицкий.

Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова также прилагает усилия для сохранения национальной памяти. Архив содержит уже более 130 тысяч историй о войне. Это самая большая в мире коллекция историй мирных людей, пострадавших от войны России против Украины.

Публичные интервью проходят в рамках цикла культурологических событий Музея "Голоса Мирных", направленных на сохранение памяти о войне. Сейчас документационный проект называется "Дневники мирных: голоса выживших и тех, кто нет".

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