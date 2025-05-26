'Отправляемся в 137 поездку на фронт': Порошенко везет защитникам дроны на оптоволокне и детекторы 'Аспирин'

Петр Порошенко везет на фронт 137-ю с начала полномасштабного вторжения партию техники и дронов. Все закупили по запросу военных.

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Об этом пятый президент написал в соцсетях.

"В течение последних трех ночей киевляне заново ощутили на себе, что такое обстрелы баллистикой. На этот раз задело и семью моего хорошего друга, руководителя "5 канала" Владимира Мжельского, дом которого полностью разрушен. К счастью, все живы. На фронте такие трагедии происходят каждый день, и это добавляет нам еще больше мотивации помогать украинским Вооруженным Силам", - пишет Петр Порошенко

"Сейчас они - единственная сила, которая сдерживает российское нашествие от быстрого продвижения вглубь нашего государства. Мы отправляемся в 137 поездку на фронт с новым грузом, который точно попадет в профессиональные руки наших воинов", - отмечает пятый президент.

В список техники, которую закупили по запросу военных, входят

FPV-дроны, в том числе и на оптоволокне

Экскаваторы

Аккумуляторная подстанция на базе Mercedes

Грузовик DAF с манипулятором

Системы купольного РЭБ

Эвакуационные и штурмовые квадроциклы

Передвижные авторемонтные мастерские

Командно-штабной комплекс

Детекторы дронов

"У нас появилась новинка! Помните, как мы радовались "Ванильным Сахаркам", которые обнаруживали дроны на подлете к позициям? Наша команда смогла закупить новую разработку - детекторы дронов "Аспирин", которые могут обнаруживать более 250 частот и автоматически обнаруживает, чем именно противник атакует", - рассказал Порошенко.

"137 поездок за три года означает, что мы бываем на фронте почти каждую неделю. Нас ничего не останавливает: ни погодные условия, ни антиконституционные санкции, ни портновское ГБР, ни продажные суды, которые под давлением Портнова преследовали воинов. У них ничего не получится - мы продолжим бороться за Украину", - резюмирует Петр Порошенко.