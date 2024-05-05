Откуда взялся блат и кого называли 'несунами': как в СССР процветала коррупция, которую умалчивали

Официально в СССР термина "коррупция" не было. Был блат, были "несуны", были взяточники и злоупотребляющие служебным положением. Но собственно слово "коррупция" считалось достоянием "загнивающего капиталистического запада".

Возникает вопрос – почему же после распада СССР мы получили в наследство немалую коррупционную составляющую, которую уже более 30 лет не можем искоренить? В НАПК рассказали, откуда взялся блат и кого в советские времена называли "несунами".

Все по блату

Блат в эру СССР решал все. Настоящими счастливчиками были те, кто имел "своих" людей в военкомате, горсовете, больнице и где-угодно в админаппарате. "Свои" люди "по блату" могли решить все – и это считалось нормой. Не забывали и о благодарности – несли коробки конфет, кофе, алкоголь – без этих атрибутов советская система блата просто не могла существовать.

По блату можно было купить дефицитную колбасу, устроить ребенка в институт, получить справку или стать в очередь на получение жилплощади.

Конечно, использование знакомств в личных целях для получения дефицитных товаров и услуг или решения различных жизненных проблем порождало коррупционную составляющую. Однако не следует забывать, что в стране дефицита, голода и ракет пользовались преимущественно ценностями выживания, то есть люди использовали любые методы для получения необходимого. Чаще всего это касалось пищи или одежды, ведь это деление было несправедливым. На практике блат стал частью стратегии выживания советских людей.

Отметим, блат финансового вознаграждения не предполагал – этим он и отличался от взяточничества. Полезные знакомства в то время были ценнее денег. Синонимом блата в независимой Украине стало так называемое кумовство.

Кто такие "несуны" и что они носили

Есть такой тип людей, который тянет домой все, что "плохо лежит", аргументируя фактическое воровство объяснением: "в хозяйстве понадобится".

Во времена СССР "несуны" были почти повсюду, едва ли не на каждом предприятии, заводе или магазине, однако это явление обычно игнорировали. Даже охранники, которые должны следить за порядком, часто сами были несунами или закрывали на это глаза за несколько рублей (фактически, это уже взяточничество).

"Несунов" породил дефицит. Продуктов и товаров было мало, так советские люди и тянули домой все, до чего могли безнаказанно дотянуться на предприятиях, где работали.

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