Стадион Львовского лесотехнического университета. Стадион, который всегда был доступен для громады. Впервые за десятки лет такое футбольное поле. Стыд и позор. На Песковых озерах газонокосилки не дают покоя ни одной травиночке, тотальное бритье и там, где оно не нужно. А здесь заросли, травяные джунгли. Понимаю, разные бюджеты, и, может, Лисотех "голый-босый". Но ведь есть какие-то решения? Например, выпускники ЛЛУ, работающие по лесам-горам, разве не скинутся на горючее для газонкосилки? Дала бы райгосадминистрация указание: два раза не двигать парк Песковые озера, а помочь стадиону стать стадионом, а не небритым бомжиком. В конце концов разве Львову не нужен такой спортивный объект? Разве не нужно воспитывать молодежь в хорошей физической форме? Разве у нас нет войны и не нужно быть физически крепкими и ловкими?

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Далее текст на языке оригинала.

Десь там відкривають нові стадіони, звітують про це. А тут старому не можуть дати раду. А діти товчуться біля Франківської адміністрації, а могли б м'яча поганяти. Поруч школа. В мікрорайоні багато дітей різного віку, зараз як ніколи, адже багато з дуже гарячих регіонів України. Стадіон потрібен!

Боюсь навіть думати, що занедбують стадіон зумисне, що звести тут чергову багатоповерхівку. Це був би злочин.