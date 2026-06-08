Открыта регистрация на вторую летнюю смену 'Блогер Кэмпа' от Фонда Рината Ахметова

Стартовала регистрация на вторую в этом году летнюю смену "Блогер Кэмп" для детей, пострадавших в результате российской военной агрессии в Украине. Это часть программы "Ринат Ахметов – Детям", в рамках которой ребята в возрасте от 12 до 16 лет проходят оздоровление и психологическую реабилитацию, получают новые навыки в блоггинге и возвращаются домой с незабываемыми воспоминаниями о живописном Закарпатье.

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Вторая летняя смена продлится с 23 июля по 1 августа 2026 года.

Регистрация по ссылке.

К участию в "Блогер Кэмп" приглашаются:

– дети, которые были возвращены из депортации;

– дети, которые потеряли родителей во время войны;

– дети военнослужащих/-ц, участников/-ц боевых действий, ветеранов/-ок;

– дети из приемных семей и детских домов семейного типа;

– дети под опекой или усыновленные;

– дети из многодетных семей;

– дети, проживающие в районах активных боевых действий;

– дети с деоккупированных территорий;

– дети, пострадавшие в результате боевых действий.

Участие в проекте бесплатное.

Участников ждут отдых на свежем воздухе, насыщенная программа кемпа, мастер-классы по блогингу, творческие занятия, арт-терапия, квесты, походы, спортивные соревнования и тематические вечеринки. Новые друзья и поддержка опытных наставников помогут детям раскрыть таланты, восстановиться и получить незабываемые впечатления.

Также на смене с детьми работают психологи. Они помогают подросткам справиться со страхами, работают с самооценкой и учат, как реагировать на хейт в сети.

Благодаря "Блогер Кэмпу" более 5 тысяч детей со всей Украины приняли участие в программе, отдохнули и получили психологическую помощь. Всего в рамках программы "Ринат Ахметов – Детям" разностороннюю поддержку получили почти 6 миллионов детей.

Больше информации – по бесплатному номеру горячей линии Фонда: 0800 509 001.