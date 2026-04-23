Открыта регистрация на первую летнюю смену 'Блогер Кэмп' от Фонда Рината Ахметова

Стартовала регистрация на первую в этом году летнюю смену "Блогер Кэмп" для детей, пострадавших в результате российской военной агрессии в Украине. Это часть программы "Ринат Ахметов – Детям", в рамках которой ребята в возрасте от 12 до 16 лет проходят оздоровление и психологическую реабилитацию, получают новые навыки в блоггинге и возвращаются домой с незабываемыми воспоминаниями о живописном Закарпатье.

Первая летняя смена продлится с 5 по 14 июня 2026 года.

Регистрация по ссылке.

К участию в "Блогер Кэмп" приглашаются:– дети, которые были возвращены из депортации;

– дети, которые потеряли родителей во время войны;

– дети из приемных семей и детских домов семейного типа;

– дети под опекой или усыновленные;

– дети, проживающие в районах активных боевых действий;

– дети с деоккупированных территорий;

– дети, пострадавшие в результате боевых действий.

Участие в проекте бесплатное.

Участников ждут качественный отдых на свежем воздухе, интересные активности, мастер-классы по блогингу, творческие занятия, сеансы арт-терапии, развитие талантов, новые друзья и поддержка опытных наставников. Они создают атмосферу взаимопонимания и заботы и помогают детям восстановиться как морально, так и физически.

Благодаря "Блогер Кэмпу" уже почти 5 тысяч детей со всей Украины приняли участие в программе, отдохнули и получили психологическую помощь. Всего в рамках программы "Ринат Ахметов – Детям" разностороннюю поддержку получили почти 6 миллионов детей.

Больше информации – по бесплатному номеру горячей линии Фонда: 0800 509 001.