Откроется дверь в новую реальность: что нужно сделать 12 июня. Астропрогноз

В четверг, 12 июня продолжается 16 лунный день, а к ночи начнется 17-й. Луна находится в Козероге, Солнце – в Близнецах.

Видео дня

Что это будет за день, эксклюзивно для OBOZ.UA рассказала астролог и нумеролог Исита Гая. По ее словам, этот день будет полностью посвящен Юпитеру. "Это день духовного осознания, день понимания, день Юпитера", – сказала она.

"Интересно, что Юпитер отвечает за энергию четверга. И число 12 – это также энергия Юпитера. Это тройка, это энергия знаний", – пояснила Исита Гая.

По ее словам, этот четверг станет днем, когда мы готовы принять собственную инициацию своей жизни. "Как провести эту инициацию на улучшение вашей жизни, на выход в новую реальность? Этот день, он как дверь в вашу лучшую реальность. И для этого вам нужно, когда вы проснетесь и утром вы будете идти на работу, или вы будете идти по делам, когда вы откроете дверь, вам нужно проговорить, что сейчас я прихожу в свою лучшую ресурсную реальность", – сказала астролог.

Также Исита Гая порекомендовала сегодня находиться на улице, постоять под солнечными лучами. "Именно через солнце будет перезагрузка и обновление ваших ДНК программ на уровне клетки", – растолковала это она.

Ранее OBOZ.UA публиковал гороскоп на 12 июня для всех знаков зодиака - кому сегодня удастся улучшить свои отношения.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов, эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет читателям выбор, верить в предсказания или нет.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.