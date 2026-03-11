Отдали жизнь за Украину: в Полтаве попрощались с двумя защитниками, которые погибли в Донецкой области. Фото

В Полтаве попрощались сразу с двумя украинскими военными Александром Бредуном и Александром Ковалем. Защитники отдали самое дорогое – свою жизнь за светлое будущее Украины.

Об этом сообщил начальник отделения гражданско-военного сотрудничества Полтавского ОМТЦК и СП Андрей Лысенко, передает "Суспільне". Панихида прошла 11 марта в Свято-Успенском соборе.

Что известно о защитнике Александре Бредуне

Александр Бредун родился 11 марта 1979 года в Полтаве. В 1995 году окончил школу №5, а в 1998-м – Полтавское профессионально-техническое училище, где получил специальность автослесаря.

30 сентября 2025 года его мобилизовали в ряды Вооруженных сил Украины. Он служил старшим стрелком-огнеметчиком десантно-штурмового отделения в одной из воинских частей.

Последний бой защитник принял 6 февраля 2026 года на Днепропетровщине во время стрелкового боя.

Что известно о военном Александре Ковале

Александр Коваль родился 28 августа 1971 года в поселке Чутово на Полтавщине. Проживал в селе Зеленковка Полтавского района.

Он служил солдатом в должности заместителя командира боевой машины – наводчика-оператора 1-го механизированного отделения 1-го механизированного взвода 3-й механизированной роты 2-го механизированного батальона.

Воин погиб 4 сентября 2024 года во время выполнения боевого задания вблизи села Терны Краматорского района Донецкой области.

Провести защитников в последний земной путь пришли родные, друзья и неравнодушные люди.

