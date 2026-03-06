Навсегда 40: на фронте погиб военный из Киевской области Александр Жужа. Фото

В Донецкой области во время выполнения боевого задания погиб военный из Борисполя Киевской области Александр Жужа. Сердце мужественного защитника Украины остановилось 26 февраля.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Бориспольской городской территориальной общины. Вечная память и слава Герою!

Печальная весть

"И снова невыразимо тяжелая, невосполнимая потеря постигла нашу общину. В бою за Украину, ее свободу, целостность и независимость, оставаясь верным военной присяге, погиб старший солдат батальона оперативного назначения Национальной гвардии Украины 40-летний Александр Жужа", – говорится в сообщении.

Защитник Украины родился 27 января 1986 года в городе Борисполь. После окончания Бориспольского УВК, продолжил получать профильное образование в Киевском радиомеханическом техникуме. Впоследствии поступил в Национальный авиационный университет.

В течение длительного времени работал на Государственном предприятии "Международный аэропорт "Борисполь". После начала полномасштабного вторжения РФ вместе с отцом присоединился к территориальной обороне города. Когда в мае 2023 году объединение было расформировано – был записан в резерв.

В ноябре 2025 года получил повестку и вступил в ряды Вооруженных Сил Украины. После прохождения обучения и боевого слаживания в феврале 2026 года впервые вышел на позиции, где несмотря на короткое время успел зарекомендовать себя как отважный воин и надежный побратим.

"26 февраля 2026 года во время выполнения боевого задания в Донецкой области жизнь нашего защитника оборвалась. В скорби склоняем головы, разделяя боль невосполнимой утраты вместе с родными и чествуя светлую память достойного сына Украины. Наши искренние соболезнования семье, родным, близким в эту трудную минуту!", – добавили в пресс-службе.

Как сообщал OBOZ.UA, на Покровском направлении 21 января 2025 года погиб военный из Бучи Киевской области Сергей Шевченко. Воин отдал самое ценное – жизнь – за независимость и территориальную целостность Украины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!